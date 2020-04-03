滙豐7連跌破底失守38元 人行定向降準免市場出現「錢荒」 金融經濟 19:25 2020/04/03 分享： ▲ 滙豐7連跌破底失守38元 人行定向降準免市場出現「錢荒」 恒生指數收市報23236點，跌43點或0.19%，成交額只有799億元，較昨日少逾1成。滙控失守38元，收報37.9元，最低37.6元。聯通（00762）在藍籌中表現最佳，升近6%收市。 【今日財經焦點】 滙豐7連跌破底失守38元 「千人操」買盤護價未果轉戰至37.5元 【降準解讀】定向降準面向中小銀行 避免市場出現「錢荒」 【中國星巴克】瑞幸盤前反彈後再瀉逾一成 撈底如接飛刀 【定期存款】3行鬥加港元定存息 迎戰虛擬銀行突擊 【美國經濟】特朗普政府救濟力度疑過強 失業收入隨時高過返工 【精選投資分析】 大市牛皮 油股升得急要回 商品市場震盪 金股靜待爆發 油價衝高回軟 中海油仍然值博？ 紐約期油昨升3成 ETF捕捉升浪 下周除淨高息股 息率最高7.8厘（附表） 欄名 : 財經焦點速覽 最新專欄文章 更多 財經焦點速覽 - 恒指倒升收市 成交不足900億元 2020/04/02 恒指倒升收市 成交不足900億元 財經焦點速覽 - 恒指全日跌逾500點 滙控失守40元 2020/04/01 恒指全日跌逾500點 滙控失守40元 財經焦點速覽 - 本港2月零售總銷貨值按年跌44% 創最大單月跌幅 2020/03/31 本港2月零售總銷貨值按年跌44% 創最大單月跌幅 財經焦點速覽 - 恒生指數期結日力守23000關 北水湧港股 吸騰訊建行 2020/03/30 恒生指數期結日力守23000關 北水湧港股 吸騰訊建行 財經焦點速覽 - 恒指回升131點至23484點 收市後林鄭宣布 立法禁止逾4人聚集及關閉戲院健身室 2020/03/27 恒指回升131點至23484點 收市後林鄭宣布 立法禁止逾4人聚集及關閉戲院健身室 恒生指數 成交 降準 香港股票