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滙豐7連跌破底失守38元 人行定向降準免市場出現「錢荒」

金融經濟 19:25 2020/04/03

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滙豐7連跌破底失守38元 人行定向降準免市場出現「錢荒」

恒生指數收市報23236點，跌43點或0.19%，成交額只有799億元，較昨日少逾1成。滙控失守38元，收報37.9元，最低37.6元。聯通（00762）在藍籌中表現最佳，升近6%收市。

【今日財經焦點】

滙豐7連跌破底失守38元　「千人操」買盤護價未果轉戰至37.5元

【降準解讀】定向降準面向中小銀行  避免市場出現「錢荒」

【中國星巴克】瑞幸盤前反彈後再瀉逾一成　撈底如接飛刀

【定期存款】3行鬥加港元定存息　迎戰虛擬銀行突擊

【美國經濟】特朗普政府救濟力度疑過強 失業收入隨時高過返工

【精選投資分析】

大市牛皮 油股升得急要回

商品市場震盪 金股靜待爆發

油價衝高回軟 中海油仍然值博？

紐約期油昨升3成　ETF捕捉升浪

下周除淨高息股 息率最高7.8厘（附表）

欄名 : 財經焦點速覽

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