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【5G應用】香港5G已開通　帶來甚麼好應用？

科技 19:18 2020/04/03

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踏入2020年，香港正式進入5G年代，5G流動通訊服務亦會於4月1日起開始陸續推出。就消費者而言，5G最大的賣點當然是非一般的數據傳輸速度，然而真正的5G不僅是速度上的提升，更重要的是5G令流動網絡能夠深入地應用到更廣泛的層面，以往意想不到、天馬行空的應用亦能夠實現。

5G的三個主要應用範疇 ─ 增強型流動寬頻 (eMBB)、超可靠低時延通訊 (URLLC) 及大規模機器型通訊 (mMTC) ，能夠實現人與人之間甚至物件之間的連接，達致萬物互聯互通，徹底顛覆大眾的生活體驗。 那麼，究竟5G能夠帶來甚麼好處？

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增強型流動寬頻 (eMBB) 支援極高的數據傳輸速度，最高可達每秒20 GB，因此能夠應用到擴增實境 (AR)、虛擬實境 (VR)、實時互動等功用。現在，越來越多的消費者會網上購物，可是往往在購物時會有很多疑問，5G能讓消費者與虛擬店員互動，尋找協助，即使言語不通，亦能支援即時翻譯；另外，利用AR或VR提供個人化的購物體驗，例如實時配搭衣物鞋履、於模擬家居的環境下購買傢具，360度即時檢閱貨物等。這些應用都能使消費者足不出戶，享受更方便快捷的購物體驗。

超可靠低時延通訊 (URLLC) 能支援關鍵應用系統及低時延通訊，時延能夠低至1毫秒。人工智能運輸系統正好利用這優點，透過5G協同交通工具及設施，包括實時位置追蹤，實時交通情況匯報，讓駕駛者能夠避開交通擠塞的情況，大大提升安全度及效率。當然，還有自動駕駛系統，實時指揮及控制無人機通訊系統等應用，完善現存的交通網路。 另外，在醫療方面，5G能夠提供遙距健康狀況監察及診症，甚至是透過機械人進行遙距手術，為病人提供一個更安全及方便的選擇。

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大規模機器型通訊 (mMTC) 能打造一個移動化及全連接的智能生態系統，透過人工智能將物件連接起來，並進行溝通及互動。透過5G建立獨有的作業系統如智能家居及智能健康檢測，用戶只需用手機就能輕鬆管理各個系統，並控制相對應的物件。另外，這技術亦能應用在正在發展的智慧都市概念，以5G網絡將一個城市的運作以不同系統串連起來，包括智能大廈、智能電網、物流系統等，帶來自動化及環保的新一代城市。

5G目前尚在起步的階段，但其應用泛圍之廣已經超出以往的想像，它不僅帶來多項革命性、前所未見的創新應用，最重要的是它能改變整個社會，甚至整個世界的生態。5G不僅將人與人之間的距離拉近，甚至能夠以人工智能讓人與物件進行溝通，這些應用都是以往未曾想像到的。其實，5G的應用比以上所提及的還要多，有些應用甚至未被發掘，就讓我們拭目以待，準備迎接這5G新時代的到來。

撰文 : 何鴻略 華為消費者業務大中華區副總裁

欄名 : Smart World

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