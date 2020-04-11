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【疫市營商】六福王巧陽：逆市藏商機 未來專注打造網紅爆款

金融經濟 10:18 2020/04/11

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六福營運總裁王巧陽表示，六福每季均會推出爆款，且銷售反應佳。

珠寶與美麗不可劃分，更是女性專利，昔日珠寶給人感覺高不可攀，但現時則成為日常配襯品。六福集團 （00590） 營運總裁王巧陽在珠寶行業打滾20年，完全見證珠寶業的轉變。她接受本報專訪指，90後的消費新力軍追求個性化的設計，偏好細緻，輕巧、時尚的款式，六福每季推出的網紅爆款銷售反應良好，未對「疫」市感到負面，未來將加緊專注打造新工藝及長銷的爆款。

疫情促進綫上綫下互通

新冠肺炎疫情令更多企業着重綫上及綫下的互動打通。六福營運綫上平台多年，早已進駐天貓、京東等平台，有助應對疫情。她又指，疫情期間，六福的品牌商均可用微信小程序，推介朋友或VIP入組，並提供優惠折扣搶生意。

王巧陽1994年加入六福，直言自身已習慣綫上消費，皆因她已接管中國市場13年。同時，她曾有3年時間離開集團，到內地營運服裝品牌。她稱，當年中國不如現時發達，除了面對離鄉別井，還要擔心治安問題，種種壓力造就成長及磨練的機會，亦因而熟悉內地文化及企業管治，成為她回到六福接管中國市場的助力。

「縱有疾風起，人生不言棄」是王巧陽的座右銘，她承認疫情的衝擊較沙士更甚，但認為逆市下仍蘊藏商機，集團除了加大力度拓展綫上平台，自身亦會趁機自我增值，並為員工提供培訓，為未來市道回復正常後作準備。

女高管＝用家  試戴感受更「貼地」

作為女性管理層，她認為，女性對珠寶觸覺及市場變化敏銳，女高管更可在珠寶業發揮獨特的優勢。當推出新產品及網紅爆款，女性高層可作「用家」試戴並給予意見作調整，其審美眼光及感受更「貼地」。

近年企業管理層不再是男性獨霸天下，女性管理層愈發普及，六福女性高層佔比為36%。王巧陽接受專訪時指，男性掌握策略性的大方向較為好，女性工作則較為細緻，與下屬溝通上相對細心，並具中和作用。

雖然平日應酬多，但王巧陽仍嚴以律紀，堅持每一日不遲到早退，為員工樹立榜樣。「以集團、公司及員工的利益為主，忠誠於公司，自然會感染到下屬，身邊的合作夥伴都會朝住同一方向。」

現時六福已進入精細化管理，每一個流程均採用電腦系統，並要求前綫員工及高層在指定時限完成分派的工作。王巧陽稱，做好小事的細緻度，精細化管理才會出色。

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