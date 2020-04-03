【中國星巴克】瑞幸高層疑早質押半數持股　套現逾百億元

▲ 瑞幸自揭造假數，引發股價暴跌，但根據渾水早前沽空報告，瑞幸董事長、CEO等高層早已質押半數持股，或套現逾百億元。

有「中國星巴克」之稱的瑞幸咖啡（美：LK）自揭偽造22億元人民幣銷售額，不單股價暴跌，也引來中證監發聲。事實上，沽空機構渾水（Muddy Waters）今年2月曾收到匿名「吹哨人」舉報，渾水發布針對瑞幸的沽空報告，指瑞幸涉嫌欺詐及業務基本崩潰。瑞幸在過去2個月一直否認相關指控，但隨著假數醜聞爆出，渾水的沽空報告再被廣泛傳閱。

渾水當時已指，瑞幸高層疑已質押所持有49%的股票，該批股票以當時的股價計算價值達25億美元（約194億港元）。根據渾水所提供的資料，瑞幸大股東、董事長陸正耀持有約6060.6萬股ADS，當中約1818萬股已被質押；首席執行官錢治亞持有3906萬股ADS，當中約1826萬股被質押；陸正耀的姐姐Wong Sunying則持有約2461萬股ADS，全數均已質押，亦即合共約6105萬股瑞幸ADS被質押。

瑞幸在今年1月中股價曾經創上市新高，達51.38美元，即使在沽空報告發佈的2月初，股價仍在31美元左右價位。

渾水在報告中將管理層質押視為「危險訊號」，雖然管理層強調從未出售公司任何股份，但他們已通過股票質押融資套現。渾水強調，當質押股票下跌時，放貸機構要求借款人提供更多現金或抵押品，如果他們無法拿出這筆錢，放貸機構可出售股票收回欠款，從而進一步壓低股價，股票質押融資導致股價暴跌的案例「數不勝數」。

瑞幸昨日股價暴跌75.6%，市值蒸發50億美元，但未知股價暴跌與股東被質押股份是否有關。

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