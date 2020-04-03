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【歐洲疫情】歐盟8千億貸款保就業 疫情引發失業潮

環球經濟金融 19:06 2020/04/03

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歐洲新冠肺炎疫情嚴峻，疫情更衝擊各國經濟，失業率亦持續上升。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）提出1,000億歐元（約8,380億港元）的貸款援助計劃，希望支持歐盟國家受新冠肺炎疫情影響的工人。

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歐盟委員會於周四（2日）宣布新計劃，歐盟委員會將會無條件將1,000億歐元直接貸款給各個成員國，但成員國需要提供總額約2,500億歐元作擔保。

馮德萊恩警告指：

封鎖導致需求癱瘓，供應亦癱瘓。如我們不行動，將失去市場，從而限制經濟復甦。

（The lockdown paralysed the demand and it paralysed the supply. If we do nothing ...we will lose markets and this will limit our recovery.）

馮德萊恩表示，計劃將向全數27個成員國開放，計劃可減輕經濟衰退的影響，令民眾維持就業，及為企業提供動力以重返市場。

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馮德萊恩又指，歐盟及成員國已動用2.77萬億歐元（約23.2萬億港元）應對疫情，更形容為有史以來對歐洲危機的最大規模回應。

她表示，歐盟預算中的所有可用歐元資金，都將重新分配以解決當前危機。歐盟亦將放寬規則，確保資金能夠快速有效流動。

此外，歐盟預算中的其中30億歐元（約251億港元），將直接用於支持醫療保健系統和醫護人員，包括其中3億歐元（約25.1億港元）用於支援歐盟成員國的防護設備和醫療裝備。

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歐盟委員會主席馮德萊恩提出1000億歐元（約8,380億港元）的貸款援助計劃，希望支持歐盟國家受新冠肺炎疫情影響的工人。

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