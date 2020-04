【歐洲疫情】歐盟8千億貸款保就業 疫情引發失業潮

歐洲新冠肺炎疫情嚴峻,疫情更衝擊各國經濟,失業率亦持續上升。歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)提出1,000億歐元(約8,380億港元)的貸款援助計劃,希望支持歐盟國家受新冠肺炎疫情影響的工人。

歐盟委員會於周四(2日)宣布新計劃,歐盟委員會將會無條件將1,000億歐元直接貸款給各個成員國,但成員國需要提供總額約2,500億歐元作擔保。

馮德萊恩警告指:

封鎖導致需求癱瘓,供應亦癱瘓。如我們不行動,將失去市場,從而限制經濟復甦。

(The lockdown paralysed the demand and it paralysed the supply. If we do nothing ...we will lose markets and this will limit our recovery.)

馮德萊恩表示,計劃將向全數27個成員國開放,計劃可減輕經濟衰退的影響,令民眾維持就業,及為企業提供動力以重返市場。

馮德萊恩又指,歐盟及成員國已動用2.77萬億歐元(約23.2萬億港元)應對疫情,更形容為有史以來對歐洲危機的最大規模回應。

她表示,歐盟預算中的所有可用歐元資金,都將重新分配以解決當前危機。歐盟亦將放寬規則,確保資金能夠快速有效流動。

此外,歐盟預算中的其中30億歐元(約251億港元),將直接用於支持醫療保健系統和醫護人員,包括其中3億歐元(約25.1億港元)用於支援歐盟成員國的防護設備和醫療裝備。

