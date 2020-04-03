【隔離措施】封城後民眾有多自律？Google數據話你聽

新冠肺炎疫情演變成全球大流行，全球確診人數突破100萬，為遏制疫情蔓延，意大利、法國等多國實施封城措施，但民眾有多自律，有多見效？Google公佈過去5周，一系列用戶定位數據，有國際實施封城後，餐廳等場所人流下跌9成。

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Google號稱擁有最準確的用戶移動數據，近日公佈自2月16日至3月29日期間用戶的定位數據，便可知疫情期間，地鐵、火車、巴士站、超市等場所人流。數據顯示，部分實施封城後的國家，人流大幅減少。

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意大利

實施封城後，各處人流大幅減少，餐廳、戲院等場所下跌94%；工作場所下跌63%；超市及藥房下跌85%；公園下跌90%。

美國：

加州（首個實施封城的州分），商店及休閒地段人流下跌50%；

阿拉斯加（沒有實施封城），各處人流僅下跌29%，為全美國跌幅最小。

日本：

日本首相安倍晉三被指遲遲未宣布實施社交隔離措施，商店及休閒地段人流僅下跌26%；工作場所僅輕微下降9%。

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除Google外，社交媒體平台亦擁有大量用戶定位數據。路透社報道指，有政府希望獲得定位數據，以減低病毒傳播，及加強執行封城、隔離等措施；傳染病專家亦可分析數據，追踪傳播鏈。惟有聲音關注Google公開數據的做法有否侵犯用戶私隱，Google回應指，此次公開的定位數據，全獲用戶授權使用。

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