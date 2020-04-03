【香港放水】金管局新5招紓緩中小企現金流壓力　額外釋放逾2000億貸款空間

金管局宣布，鑒於疫情嚴峻，金管局與按證保險公司今天提出方案進一 步紓緩中小企現金流壓力，包括以下5項：

1）金管局將推出一系列措施增加銀行體系流動性，以確保 銀行有充裕資金支持本地經濟活動。這些措施包括以回 購交易形式從美聯儲獲得美元並拆借予本地銀行、釐清 金管局流動資金安排以便利銀行使用，以及進一步說明 金管局對流動性監管規定的立場，鼓勵銀行靈活運用流 動資金支援借貸及其他業務。

2）下調銀行現有監管儲備水平一半，釋放超過2,000億港元 的借貸空間。

3）金管局向銀行提出給予合資格中小企客戶自動或毋須申請的貸款展期或延遲還本安排，借貸人只需要選擇接受與否。

4）就預算案中提出的「中小企融資擔保計劃百分百擔保特 惠貸款」，按證保險公司與銀行的籌備工作已經進入最 後階段，期望可以盡快公布合資格中小企何時可向銀行遞交申請。

5）就近期有從事進出口及製造業的中小企因貨運延期導致資金周轉出現困難，銀行表示會積極容許客戶再次延長貿易融資還款期及讓更多客戶申請把貿易融資額度暫時轉為現金透支額度，令客戶可以更靈活調配資金。

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