【香港放水】金管局新5招紓中小企現金流壓力　額外釋放逾2000億貸款空間（第二版）

金管局上周會見中小企後宣布，因應疫情嚴峻，決定加推5招進一步紓緩中小企現金流壓力，金管局今日正式向認可機構發出，有關監管儲備水平（Regulatory reserve）下調一半的通告。

金管局上周加推的5項措施如下：

1）金管局將推出一系列措施增加銀行體系流動性，以確保 銀行有充裕資金支持本地經濟活動。這些措施包括以回 購交易形式從美聯儲獲得美元並拆借予本地銀行、釐清 金管局流動資金安排以便利銀行使用，以及進一步說明 金管局對流動性監管規定的立場，鼓勵銀行靈活運用流 動資金支援借貸及其他業務；

2）下調銀行現有監管儲備水平一半，釋放超過2,000億港元的借貸空間；

3）金管局向銀行提出給予合資格中小企客戶自動或毋須申請的貸款展期或延遲還本安排，借貸人只需要選擇接受與否；

4）就預算案中提出的「中小企融資擔保計劃百分百擔保特惠貸款」，按證保險公司與銀行的籌備工作已經進入最 後階段，期望可以盡快公布合資格中小企何時可向銀行遞交申請；

5）就近期有從事進出口及製造業的中小企因貨運延期導致資金周轉出現困難，銀行表示會積極容許客戶再次延長貿易融資還款期及讓更多客戶申請把貿易融資額度暫時轉為現金透支額度，令客戶可以更靈活調配資金。

有關監管儲備水平，金管局發言人補充，設立監管儲備的原意是，確保銀行預留充足儲備以應付將來可能出現的壞賬。但其實自2018年1月實施新會計準則以來，本港銀行已開始計算預期信貸虧損（Expected Credit Losses，簡稱ECL）以及增加有關撥備。

同時，金管局留意到銀行在過去2年在計量模型、數據、相關系統以及內部監控方面已日趨完善，能夠較準確地按預期信貸損失進行前瞻性風險評估，為貸款作出適當撥備。因此，金管局認為現階段監管儲備的水平有下調空間。此措施同時能釋放更多借貸空間，讓銀行在目前困難環境下支持香港經濟。

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