【保你大】疫情下　保險更重要

今次的新冠肺炎疫情可以用一發不可收拾來形容。1月初在武漢爆發之後，再擴散至整個湖北，以至全國各地。當內地疫情開始受控時，病毒原來已經悄悄地傳到海外。

最初是在亞洲的，最嚴重的是南韓，其次是日本，然後到了中東的伊朗。但更大的爆發原來是在歐洲，當中又以意大利和西班牙最嚴重，然後就輪到英國，連王儲和首相，以至衞生大臣都受感染，真的很諷刺；到了上星期，主戰場就來到了美國。

大家都明白，應對傳染病的最佳辦法，就是暫停所有人員的交流及經濟和商業活動。但這樣做，對經濟的傷害是十分巨大的，於是，各國政府推出大規模刺激措施去振興經濟。

對保險業來說，疫症其實可以提高大眾市民對健康和健康保障的意識，未嘗不是好事。某程度上，疫情對於保險業的打擊是短暫的，主要是因為客人擔心見面談保險會有風險（上期本欄談到，陸續會有不同的保險產品，可以透過非面談形式投保），但實際上，客人的需要是存在的。因此，我相信，疫情過後，一些壓抑了的需求會馬上湧出來。

正如我在上期的專欄中提到，筆者身為資深保險從業員，因為已經有一個較大的客戶基礎，在這種「疫境」的情況下，生意所受的影響，相對是輕微的，因為客人本身都不太想拖延買保險的時間。

今早我就約了一位客戶轉介的準客戶來到芳姐的茶餐廳談保險，因為她剛生了孩子，所以想盡快替BB買保險。當我和這位叫Peggy的客戶簡單地吃過早餐和寒喧後，很快便踏入正題，因為她不想跟我接觸太久！

「我想替剛出世的BB買保險，這一刻他最需要甚麼保險？」

「最實用當然是一份意外和一份住院醫療保險了，因為小孩子最容易弄傷。另外，一些輕微的病痛也是很普遍的。我相信，現階段，不要說小朋友，就算是大人，也不想去政府醫院吧，貪那裡的病毒不夠多咩？！」

「但有時又輪不到我們挑選，如果我的兒子現在發燒，那就很可能被送入政府醫院了。」

「我相信，那得看他初步的臨床病徵，如果不似，也可以留在私家醫院醫治的。如果需要做測試，現在私家醫院也可以提供呢！」

「啊，那不錯。但萬一真的要住政府醫院，也可以有賠償吧！」

「當然，只不過，住政府醫院的開支不會太大，但我建議妳買一個高端醫療計劃，如果要住政府醫院，也會有額外的每日住院現金給妳的。」

「是嗎？但我想買高端的自願醫保計劃，因為可以幫我慳稅嘛！」

「不過，我要提一句，如果買自願醫保的高端醫療，就沒有住政府醫院的現金津貼了。」

「嗯，為甚麼？」

「這是政治不正確！」

「何解？」

「因政府推自願醫保，目的是不想妳有事的時候幫襯政府醫院！」

「但這不是我想的，只是私家醫院不會接傳染病的個案嘛！」

「我當然明白，但這是保單條款，我們也只能依本子辦事！」

「嗯，那沒所謂，反正也不是很多錢，不如你盡快替我安排吧！」

「好的！不過，我認為，現在最需要保險的不是妳的BB，而是妳和妳丈夫呢！」（待續）

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