【King談樓市】人離鄉賤　歐美非天堂

早前，英國宣布的佛係抗疫政策，嚇到一眾有子女留英的家長，包括筆者在內，急如熱鍋上的螞蟻，連日為小兒四出撲飛，直至買第三張才買到由曼徹斯特直航返港的機票，但當地疫情日益嚴峻，擔心會在等待回港前鎖關而要滯留，幸好最終有驚無險平安返港，現正在家居隔離，還有兩天就會「放監」。在這次英國海外大逃亡的事件裏，對港人有很大啟示。

首先，西方國家尤以大英帝國一向給人的印象都是精英管治，政府擁有優良的管理系統以及先進的醫療設備，誰知一個疫情殺到就完全露哂底，沒有做準備的約翰遜（Boris Johnson）束手無策，竟宣布「群體免疫」讓人民自生自滅的荒誕政策，而自己更是全球第一個中招的國家元首，真係笑死人。在海外投資者眼中，英國這樣低預視和管治能力，對其國際金融中心的地位肯定會被扣分。

而其老大哥美國亦不遑多讓，為保持經濟增長作連任鋪路的特朗普（Donald Trump），刻意隱瞞疫情的嚴重性，大派定心丸（講嚟講去都係Good、Great同Wonderful），但紙始終都包唔住火，今天確診數字已超越20萬宗，絕對是全球之冠，美國甚麼都要做No.1，今次亦不例外成為世界「第一大國」。

以侵侵輕視疫情的態度以及其自私和一言堂的管治作風，相信現在的情況都只是個開始，確診數字未來隨時超過40萬宗，加上美國優先政策令其眾叛親離，經此一「疫」後，相信其一國獨大、世界大哥的地位也必被動搖。

需同心抗疫

相反，一直被西方國家看不起的中國，在他們眼中無論政府管治、醫療設備以至人民質素都未夠班，但今次中國不單能在短短兩個月完全控制疫情，還能輸出大量醫護人員及物資協助幾十個國家抗疫，中國強大的動員及組織能力以及人民的自律性，實令全球各國刮目相看。而經常被指低效能、慢九拍的香港政府，暫時來說，她們的抗疫工作算是中規中矩。以亞洲國際都會見稱的香港，每日都有數以十萬計的內地人、外國人出入境，直至今天香港確診的數字約800多宗，相比我們的對手素以精英管治的新加坡，人口比香港少兩成，但確診人數今天已超過1,000宗。

其實每個國家、每個地區有其一直運行的制度，沒有好與壞，只有適合不適合。在一個集權的國家，人民在生活上可能會失去一點自由、一點自主權，但在存亡之秋時，卻能一呼百應共同抗敵，反能救回老百姓一命。

在過去多月的社會運動，很多人可能會覺得西方國家更自由、更民主，很想移民他方，但看到今天歐美政府處理疫情的差劣表現，看到一些民居、店舖被搶掠而要出動軍隊維持治安，更看到一些在當地的亞裔市民被仇視被侮辱被襲擊，這種地方請問你今天還想移民去嗎？

筆者曾在西方國家居住多年，深深體會到甚麼是「人離鄉賤」，外國絕對不是大家想像中的天堂，其實最好的早已在我們身邊，希望大家都珍惜香港，同心抗疫，明天一定會更好！

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