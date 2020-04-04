【有盈退休】做馬主Vs做生意

香港人，尤其男性，不少都追求幾個夢。包括：擁有靚老婆（女友）、揸靚車、掌大權、住豪宅、發大達及做馬主。因為人總有虛榮感。尤其男人，多愛認叻，愛被羨慕，擁有以上各項，威威也。

呢呢，每年一度，發馬主夢者，又有機會夢想成真喇。因為2020年馬匹進口許可證「抽籤」又開始喇。為乜筆者要將抽籤二字加引號？無他，因幾十年從來未見過馬會在公眾面前（會員面前也無！）透明化地真真正正抽籤囉。就此，當然有權懷疑佢係咪「抽」啦。

不過心照啦，馬匹擁有權點可能公平公正咁抽吖。若如此，好大劑㗎！因為：一、若馬匹擁有權落在「不應擁有者」（品德差劣）手上就弊；二、真正有實力購入全球最高質素者抽籤食白果。

以上兩項，馬會皆不可能接受。故此，騎騎，唔好意思，繼續在大家睇唔到情況下「抽籤」囉。

做馬主，一如做生意。10個有9個，未做之前，皆充滿希望，並摩拳擦掌諗住如何「迎接成功」，呼朋引類拉頭馬，在親友面前威爆。

此外，亦一定會幻想分分鐘買到一隻「金鎗六十」馬王級佳駟，以「蔗渣」價錢，嘗盡「燒鵝」味道。因為，「金鎗六十」由練馬師呂健威引入及訓練。老呂並非大摩、蔡約翰、告東尼及高伯新一類富貴練馬師，旗下馬主可以出手分分鐘幾百到過千萬也。

「金鎗六十」出11場贏咗10場，4歲啫，獎金已超過3,000萬元。你話係咪所有馬主追尋的夢？不過，現實上，可惜你買幾千隻馬都撞唔到一匹「金鎗六十」呢。

反之，用上幾百萬至上千萬，買咗隻跑到一塌糊塗，未上陣或未贏過已退役的則大把，機會率遠遠高過撞到隻佳駟。一如做生意，做馬主，蝕本機會起碼八成。因為馬價之外，更個個月要俾4萬至6萬元養馬費及醫療費。結論，無足夠金錢實力，咪亂發馬主夢。就算發，都要知道，夢想成真後，Downside有幾大！

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