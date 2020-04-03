【5G手機】小米Pro 10實測　高階5G機又一選擇

新冠疫情影響各行業，但5G手機爭霸戰才剛開始，早前小米就宣布推出小米10 Pro 5G新機體，到底有何過人之處，小編帶大家實測！

面對Samsung、Huawei的5G新旗艦攻勢，小米亦不甘示弱，小米10 Pro 5G配備四主鏡頭設計，而其鏡頭亦於知名的DxOMark評測中取得第一名，而機體亦用上了頂級的Snapdragon 865旗艦級晶片，加上8GB LGDDR5 RAM，以及官方聲稱支援8x8 MU-MIMO及連綫速度達9.6Gbps的Wi-Fi 6，可算是機王級配置，足以迎擊大廠Samsung及Huawei。

▲ 小米10 Pro 5G可算是機王級配置，足以迎擊大廠Samsung及Huawei。（李彥煒攝）

小米10 Pro 5G採用色準更強的6.67”TrueColor屏幕，屏幕刷新率達到90Hz，使用體驗更流暢，內置電池容量高達4500mAh，亦對應50W有線快充。

▲ 小米10 Pro 5G就配備4鏡頭設計，包括1.08億8像素主鏡頭、1,300萬像素超廣角、200萬像素微距及200萬像素景深鏡頭。（李彥煒攝）

當然最出色的要數其攝像鏡頭，小米10 Pro 5G配備的4鏡頭，包括1.08億8像素主鏡頭、1,300萬像素超廣角、200萬像素微距及200萬像素景深鏡頭。小米10系列亦跟Samsung S20系列同樣支援8K解像影片拍攝，更可以在8K影片中截圖。

▲ 小米 10 Pro 5G就採用開孔屏設計。（李彥煒攝）

一億像素鏡頭

小米10 Pro 5G的一億像素主鏡頭，搭配8組鏡片配置，在知名的鏡頭測試DxOMark評測中取得第一名。

▲ 小米10 Pro 5G的一億像素主鏡頭，在知名的鏡頭測試DxOMark評測中取得第一名。（此乃壓縮照片）。（李彥煒攝）

微距鏡頭效果

雖然小米10 Pro 5G未有像Samsung S20 Ultra有100倍對焦，但其微距鏡頭下的相片，亦有驚喜。

▲ 小米10 Pro 5G的微距鏡頭下的相片，亦有驚喜。（李彥煒攝）

小米米粉節下周舉行 5G手機小米10系列登場【附優惠資訊】

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小米10系列全面支援5G雙模SA/NSA 制式，亦有屏下指紋解鎖功能，實測使用體驗佳。唯該機只有單SIM卡款式，未來亦未知會否推出雙SIM卡版本。

▲ 小米10 Pro 5G目前只支援單SIM卡。（李彥煒攝）

擁有1億像素頂級鏡頭，8GB RAM+256GB ROM的版本售價6,280元，雖然比起小米其他系列的機體售價為高，但希望轉用5G手機的大家亦可以考慮，畢竟其他5G智能電話動輒售價過萬元。

記者：李彥煒

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