【每周一句】「我們兌現每一個承諾。」——滙豐前大班浦偉士

浦偉士（William Purves）1954年加入滙豐銀行，1986年接替退休的沈弼（Michael Sandberg），成為滙豐銀行主席，1991年滙豐銀行改組為英國註冊的滙豐控股，浦偉士是首位主席。滙豐在浦偉士任內遷冊倫敦，他亦帶領滙豐走向國際化，不少香港老股民也懷念這位大班在位時，滙豐的光輝時代。

在滙豐工作逾30年，曾任滙豐中國業務部總裁的王浵世，2017年7月在《iMoney》「王師傅周記」專欄憶述前滙豐大班浦偉士經營銀行的哲學。他曾問浦偉士：「怎樣才算一家好銀行？」浦偉士回答：「我們必須要有獨特的個性（Character），跟別人不一樣。」他又補了一句：「我們兌現每一個承諾。」

1998年浦偉士退休，龐約翰（John Bond）接任主席，滙豐在全球進行多項收購，最經典是2003年以逾千億港元收購美國消費信貸公司Household International，令滙豐後來捲入次按危機，在金融海嘯大幅受創。

滙豐日前被英國監管當局要求取消派息，股價一沉百踩，周五（3日）收報37.9元，期望這間港人充滿「情意結」的銀行，早日回復昔日光輝。

王浵世2017年7月「王師傅周記」專欄內容摘錄如下：

沈弼後是浦偉士接任主席一職，他是蘇格蘭人，也當過軍人。人很高大，聲音洪亮，眼神威武。他提的問題同樣刁鑽，而且一針見血。但是他人很好，總是希望下屬能夠學習到位，實實在在做銀行。有一年我還在中國做老大的時候，他來華訪問。在車上，我想不如把我以前問過沈弼的問題來問他。我問：「怎樣才算一家好銀行？」他不加思索，馬上用他獨特的蘇格蘭口音回答：「我們必須要有獨特的個性，跟別人不一樣。」他說的個性用的英文是Character，甚麼意思？他補了一句：「我們兌現每一個承諾。」那時，我忍不住要盯着他看，發現他也盯着我看。他雙眼炯炯有神。

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