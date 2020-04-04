  • 20°C
香港時間 : 2020404日 (六) 08:18
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:滙豐不派息

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【每周一句】「我們兌現每一個承諾。」——滙豐前大班浦偉士

名人薈萃 07:37 2020/04/04

分享：

浦偉士（William Purves）1954年加入滙豐銀行，1986年接替退休的沈弼（Michael Sandberg），成為滙豐銀行主席，1991年滙豐銀行改組為英國註冊的滙豐控股，浦偉士是首位主席。滙豐在浦偉士任內遷冊倫敦，他亦帶領滙豐走向國際化，不少香港老股民也懷念這位大班在位時，滙豐的光輝時代。

在滙豐工作逾30年，曾任滙豐中國業務部總裁的王浵世，2017年7月在《iMoney》「王師傅周記」專欄憶述前滙豐大班浦偉士經營銀行的哲學。他曾問浦偉士：「怎樣才算一家好銀行？」浦偉士回答：「我們必須要有獨特的個性（Character），跟別人不一樣。」他又補了一句：「我們兌現每一個承諾。」

1998年浦偉士退休，龐約翰（John Bond）接任主席，滙豐在全球進行多項收購，最經典是2003年以逾千億港元收購美國消費信貸公司Household International，令滙豐後來捲入次按危機，在金融海嘯大幅受創。

滙豐日前被英國監管當局要求取消派息，股價一沉百踩，周五（3日）收報37.9元，期望這間港人充滿「情意結」的銀行，早日回復昔日光輝。

王浵世2017年7月「王師傅周記」專欄內容摘錄如下：

沈弼後是浦偉士接任主席一職，他是蘇格蘭人，也當過軍人。人很高大，聲音洪亮，眼神威武。他提的問題同樣刁鑽，而且一針見血。但是他人很好，總是希望下屬能夠學習到位，實實在在做銀行。有一年我還在中國做老大的時候，他來華訪問。在車上，我想不如把我以前問過沈弼的問題來問他。我問：「怎樣才算一家好銀行？」他不加思索，馬上用他獨特的蘇格蘭口音回答：「我們必須要有獨特的個性，跟別人不一樣。」他說的個性用的英文是Character，甚麼意思？他補了一句：「我們兌現每一個承諾。」那時，我忍不住要盯着他看，發現他也盯着我看。他雙眼炯炯有神。

想掌握投資先機：即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!

撰文 : 李才添

欄名 : 每周一句

銀行 滙豐控股（00005）

下一篇文章

【美股戰報】道指跌幅擴大至逾3百點　石油股轉升為跌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐不派息】滙豐股東擬集體訴訟　要求停發董事袍金　股價續跌逾2％
【滙豐不派息】滙豐股東擬集體訴訟　要求停發董事袍金　股價續跌逾2％
【港產口罩】PrimeHK口罩日產12萬個　4月6日預售
【港產口罩】PrimeHK口罩日產12萬個　4月6日預售
大摩薦15隻中港股　料未來6至12個月可跑贏大市
大摩薦15隻中港股　料未來6至12個月可跑贏大市
【滙豐不派息】的士司機靠滙豐收息退休的啟示　止凡：別忽視風險管理
【滙豐不派息】的士司機靠滙豐收息退休的啟示　止凡：別忽視風險管理
【港產口罩】「獅子山」口罩月產800萬個　59元30個
【港產口罩】「獅子山」口罩月產800萬個　59元30個
【口罩短缺】特朗普炮轟3M　斥須為口罩付沉重代價
【口罩短缺】特朗普炮轟3M　斥須為口罩付沉重代價