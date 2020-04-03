【疫市營商】敢覓新機會　廣告媒體公司跨界拓展

▲ 亞洲互動媒體控股創辦人鄺海翔認為，創業除了要按市場需要拓展業務外，聆聽客戶需要亦是成功的關鍵。（陳靜儀攝）

新型冠狀病毒肺炎疫情持續惡化，不少港企的日常運作及業務都受影響。為疫境求存，不少企業紛紛調整業務。去年與ViuTV成為策略性合作夥伴，今年又進軍網銷的「亞洲互動媒體控股」創辦人鄺海翔表示，創業可以按興趣，但公司發展必須不斷求變，才可持續發展。

亞洲互動媒體控股自2008年創立，當年鄺海翔棄高薪厚職去創業，為客戶提供高清影片拍攝與製作服務，業務至今已發展至活動策劃及網上營銷等。「當時公司為不同客戶製作商業短片，漸漸發現有不少客戶需要的，不只是商業短片。」看準市場需求後，他先後在2011年和2014年擴展業務，為客戶提供活動策劃及網上營銷服務。鄺表示，現時公司旗下有三間子公司Best Video、Best Event及Gimmick Box，分別負責上述三個業務。

他認為，除了按市場需要拓展業務外，聆聽客戶需要亦是公司成功的原因之一。「制定不同企劃前，我們都會向客戶提出不同的問題，了解客戶目標，再針對性為客戶提供服務。」他續指，網上或綫下宣傳都有其必要性，選用哪種方式則視乎不同公司的需要及發展步伐。

例如有傳統品牌透過網上營銷達至形象年輕化，而初創新品牌則善用傳統電視廣告令更多人認識。他舉例指，曾有客戶認為傳統電視廣告成本過高，打算選用其網上營銷服務。溝通後明白客戶是想推廣新產品，最後選用了公司的活動策劃服務，舉辦街頭試用活動吸客。

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去年4月，Gimmick Box與ViuTV成為策略性合作夥伴，購買該台多個廣告時段。鄺海翔直言，與電視台合作是希望利用電視廣告配合網上營銷，通過電視平台，讓觀眾知道網上有甚麼新產品及優惠，同時可讓初創客戶的產品或服務出現在電視廣告上。「得知我們與電視台合作後，不少客戶都感興趣。網上平台有其優勢，而傳統電視、電台及報紙的廣告，始終有其認受性。」

吸傳統新品牌 平台首月收支平衡

他另指，與電視台合作後，甚至有行家為其客戶提出合作計劃，為公司帶來新機遇。鄺海翔另指，不少人都認為廣告宣傳是「燒錢」，他一直有意為客戶把廣告宣傳化成銷售。因此，公司今年推出網購平台，為客戶帶來新的銷售渠道。「近年銷售成本高，要將產品上架的難度大增。新網購平台的目標對象本來是新品牌，啟用後卻有多個傳統及新品牌都有意上架，令平台推出首月已達至收支平衡。」

他認為，經營網購平台的一大挑戰是物流運輸。目前，物流成本佔去了產品三分之一至三分之二的利潤。他透露，未來或會設立不同的取貨點，但暫不考慮選用物流公司的服務。此外，其網購平台不但歡迎港企產品，未來將於世界各地尋找合適的產品，豐富平台選擇，同時協助外地品牌發展香港市場。

記者：楊匡然

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