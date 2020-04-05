【財務自由秘笈】把握熊市賺首期　財叔：財務自由先要上車

在北角後街一隅有間佔地4,000平方呎的隱世博物館，走進去有如進入時光隧道——六十年代的《不了情》電影海報，七十年代的舊皮篋、電飯煲，八十年代的電風扇，各式各樣的懷舊收藏品，全部是博物館主人在街邊垃圾筒和垃圾站拯救回來，在他眼中這個世界並無垃圾，所有東西也有其用處，他就是《iMoney》讀者熟悉的資深物業投資者財叔，能有今日逍遙自在、為興趣而活的生活，全因財叔及早準備，成功把握沙士後的投資機會。「沙士2.0」新冠肺炎反轉環球經濟及投資市場，股市走入熊市，財叔寄語追求財務自由的年輕人好好把握機會。

財叔在上一期《iMoney》專訪直言，現在股市的投資價值勝過樓市，「望股票升20%，容易過樓升20%！」因此，他認為股市入熊是年輕人買樓上車，甚至是步向財務自由的一次機會。

如果你今日係廿零三十歲靚仔，有閒錢可以分段買股票，到經濟復甦隨時係倍升！幾年後可能儲夠首期！

股市是否已見底，沒有人有水晶球，尤其是根據往績，熊市往往長達半年至一年，因此財叔主張分注入市，或是進行月供股票，相信較有機會捕捉到熊市最低位。然後待疫情過去，股市復甦，有望獲得可觀的回報，他建議年輕人屆時用這筆錢作為買樓首期，成功上車才追求財務自由。

有返間自住樓先，無自住樓講財務自由，點都唔覺得做得到！有自住樓令你發達未必得，但有自住樓令你財務自由係基本條件。

財叔一邊修理舊風扇，一邊跟記者說：「樓始終有供完嘅一日，剩係租樓，你係無盡頭！最緊要係你無咗強勁嘅後盾，其他資產蝕到喊都好，我都有層自住樓。交租同供樓，我當你大家都咁辛苦，但60歲（假設30歲起供30年）後唔使煩每個月要點搵錢去交租，60歲可以休息，唔使咁博，但租樓，到80歲唔死都仲要租。」

財叔雖然看淡本港樓市，但認為買磚頭長遠依然保值，「有人話好彩無買樓，宜家租金跌、樓價跌，但這唔係長遠，跌完會升，等於1997年、2003年咁，起起跌跌。唔好講樓價升唔升值，長遠銀紙都會貶值，資產價格自然會上升，所以點計層樓到時都會值錢。」他認為有了自住樓，大家才可以專注其他事情，例如投資，邁向財務自由，至於要用股或樓達成目的，則看每個人的專長。

節錄自第650期《iMoney Focus》。

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