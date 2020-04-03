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通用汽車夥本田製造電動車　料4年後可發售

科技 18:04 2020/04/03

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本田去年已向GM投資27.5億美元（約港元213億），購入GM旗下自動駕駛汽車公司Cruise的部份股權，其中一個交易條款就是兩車廠將共同開發電動車。

通用汽車（General Montor，GM）和本田（Honda）宣布，將聯手開發兩款電動車。兩新車款將屬本田品牌旗下，但將使用GM最近發布的電動汽車平台及其Ultium品牌的改進型電池組。

兩車廠表示，本田將負責新電動車的外觀和內部設計，而GM的電動汽車平台則會被設計為支持本田的規格。兩車款將於GM的北美工廠生產，預計在2024年開始發售。

上月展12車款　疫情無礙合作

新冠肺炎疫情為汽車業帶來非常嚴峻的逆境，不少車廠都已暫時關閉車廠，或改為生產防疫相關用品。有多個外國市場調查機構曾指，汽車製造商將需要面對前所未有的停滯。而本田和GM今次宣布的聯手開發計劃，無疑是令整個汽車行業意外。

3月初，GM在其位於密歇根州（Michigan）的設計總部舉辦了「EV Day」（電動車日），以製定其電動車戰略。當時，新冠肺炎才剛於美國爆發流行。當時，GM共展示了大約12種車款。有外媒指出，通用是次發佈會的目標，是為了令投資者對GM的電動車研發有信心，並相信該車廠可追趕Tesla。

至於本田，雖然其電動車款將於今年於歐洲開售，但該汽車製造商早前已決定停止其Clarity電動車系列的生產及研發。除了與GM合作外，本田現時仍繼續銷售混能車及氫燃料電池車（fuel-cell electric vehicle，FCEV）。

去年埋下伏筆　昐挑戰Tesla

事實上，兩車廠的合作可算是早有淵源。本田去年已向GM投資27.5億美元（約港元213億），購入GM旗下自動駕駛汽車公司Cruise的部份股權。本田執行副總裁倉石誠司當時表示，該投資是基於對方在自動駕駛和電動車技術的領導地位，而雙方亦以零排放為目標。本田將會利用其汽車設計知識，設計出實用又吸引消費者的自動駕駛汽車。值得一提，是次合作的其中一個交易內容，正正是兩車廠將共同開發一款電動的自動駕駛汽車。

【新冠肺炎】研究：全球汽車銷量將下降　產量或跌過百萬

除了上述兩車廠外，福特（Ford）及大眾早前亦已宣布合作，聯手研發電動車和自動駕駛汽車。現時，不少車廠都有意推出電動車，務求直接挑戰Tesla的領先地位。與此同時，車廠及科企亦馬不停蹄研發自動駕駛技術，昐可早先一步搶佔出租車及物流運輸的新機遇。可是，電動車現時仍然只佔全球汽車總銷量的一小部分，而不少人對無人駕駛仍抱觀望態度，甚至對此技術的前景不感樂觀。

責任編輯：楊匡然

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