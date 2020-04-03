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【科技一周回顧】港首日開通5G網絡　Zoom陷安全爭議

科技 20:00 2020/04/03

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1.【5G來了】銅鑼灣、灣仔5G網速　下載、睇片快幾多？

本地三家電訊商包括香港電訊（HKT）、3香港、中國移動香港（CMHK）的5G流動數據服務日前正式開通！本網記者日前取得1O1O 5G SIM 卡，並配以 Samsung Galaxy S20 Ultra 於銅鑼灣、灣仔旺區室內、外場景，以5G網絡進行一系列實測包括：下載影片及應用程式、睇片、傳送檔案、用Zoom進行視像會議等。

<<【5G來了】1O1O 5G網絡實測！佐敦、尖沙咀、灣仔室內網速近900Mbps

<<【5G來了】港首日開通5G網絡　一文看清用戶常見問題

<<【5G來了】開通5G網絡　csl即日優惠、1O1O送視聽娛樂服務！

<<【5G來了】本港已上市5G手機一覽　最低4千港元可入手

2.Zoom陷安全爭議　遭踢爆視像會議非點到點加密

視訊會議平臺Zoom為學校及企業提供遙距課堂及會議討論，從2月24日到3月13日不重複用戶的數量就大增84％，成為疫情爆發以來一大受惠者。不過近日Zoom就陷入安全問題危機，繼早前被指將用戶數據分享予Facebook，再有外媒踢爆Zoom並非如網站及文件所指，支援點到點加密 （End to end encryption），或有權力監視用家開會內容。

<<Zoom漏洞不停爆　袁征發公開聲明致歉

<<NASA、SpaceX禁員工用Zoom　基於私隱安全憂慮

<<Zoom綫上會議安全性響警號　HKCERT推10招建議

3.WhatsApp研可多部手機同時登入　開發版本暗示新功能

Facebook旗下的WhatsApp手機應用程式，作為全球流行的通訊軟件，不斷會因應用戶的需求推出功能更新。近日有研究人員發現，WhatsApp正在開發一項新功能，允許用戶使用相同手機的號碼，同時登錄不同的手機設備。

4.萬豪國際酒店集團系統遭入侵　全球520萬房客資料外洩

在新冠肺炎疫情影響下，酒店業受到嚴重打擊，萬豪國際（Marriott International）酒店集團更是禍不單行。集團日前發表聲明，稱其顧客管理系統遭入侵，超過520萬名酒店房客資料外洩，更是不足兩年內第二次發生同類事件。

責任編輯：李寶如

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