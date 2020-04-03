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【新冠肺炎】華為雲助抗疫　為醫院免費提供EIHealth系統

科技 18:03 2020/04/03

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華為雲全球市場總裁鄧濤在發布會上宣佈，目前華為已對為全球醫院及研究機構開放EIHealth免費服務。

新型冠狀肺炎病毒在全球肆虐，多間科技企業亦利用自家研發的創新科技技術，推出不同的抗疫措施。華為雲今舉行線上發布會，透露華為雲如何利用5G、AI、雲計算等技術，助全球抗疫。

>>>【武漢肺炎】阿里雲開發AI分析系統　助縮病例基因測試時間

>>>【新冠肺炎】加快肺炎病毒研究　白宮命令研究人員用AI分析文章

華為雲全球市場總裁鄧濤表示，目前全球各國均需面對四大困難，包括：如何加快確診程序、如何有效協助醫療團隊、學生如何繼續學習、以及如何協助企業渡過是次難關。而創新科技在今次抗疫工作之中功不可沒，所以華為雲現時亦積極利用自家技術，針對三方面，分別為醫療團隊、學生及企業，研發新方案。

華為雲全球市場總裁鄧濤指，創新科技在今次抗疫工作之中功不可沒，所以華為雲現時亦積極利用自家技術，協助解決困難。（發布會截圖）

在醫療方面，華為雲就研發了醫療智能體（EIHealth），該系統能為醫療團隊提供AI輔助診斷服務，如利用計算機視覺與醫學影像分析等AI技術，快速為臨床醫生提供電腦斷層掃描（CT）結果。

華為雲EIHealth研發總監喬楠提到，華為雲研發的醫療智能體（EIHealth），能利用計算機視覺與醫學影像分析等AI技術，快速為臨床醫生提供電腦斷層掃描（CT）結果。

華為雲EIHealth研發總監喬楠提到，要診斷患者是否患上新冠肺炎，必須透過胸腔CT電腦掃描，但一般CT掃描需約4至5日才能得知結果，對病人治療時間有一定程度影響。若透過AI協助，能夠提升診斷效率，更快識別病人肺部情況，只需4至5分鐘就能分析到該病人的染病程度。

喬楠提到透過AI協助，能夠提升診斷效率，更快識別病人肺部情況，只需4至5分鐘就能分析到該病人的染病程度。（發布會截圖）

此外，醫藥研發是一個技術門檻高、複雜及周期長的過程。喬楠表示，目前疫情嚴峻，必須加快研發對抗病毒的藥物，所以EIHealth系統透過AI技術，分析藥物數據庫，輔助醫療團隊進行藥物篩選。

華為雲目前建立3個大規模藥物篩選庫，第一個藥物篩選庫使用DrugBank的8506個藥物分子、第二個使用ZINC數據庫的224萬先導化合物類似分子、第三個則是UniChem的1.6億個藥物分子。醫療團隊可透過系統，將病毒NSP16靶標蛋白對DrugBank篩選庫進行篩選，分析DrugBank哪些藥物分子，能作靶標蛋白。而早前透過測試，發現只需20分鐘，就能完成DrugBank的篩選。

鄧濤在會上透露，目前華為已對為全球醫院及研究機構開放EIHealth服務，其中藥物篩選服務及病毒基因組分析服務，將分別可免費使用1000小時及500小時；而AI輔助CT服務則會全面免費至5月1日。

>>>【新冠肺炎】科企AI分析大廈數據　藉SARS研究倡加強樓宇防疫

責任編輯：曾曉汶

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