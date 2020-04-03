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【定期存款】3行鬥加港元定存息　迎戰虛擬銀行突擊

金融經濟 18:54 2020/04/03

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踏入4月，港元定存息的吸存戰大為收斂，全周共有3間銀行一面倒加息，包括虛擬銀行眾安銀行、大眾財務及交銀香港，而大新 （02356） 兩連減。相比上周適逢季結，共10間銀行有加無減，凸顯4月開局首周的搶存戰稍歇。專家指下周有復活節長假期，相信中小業界轉趨審慎，寧可保留較多頭寸，大行也會靜觀疫情進展，暫忍手拒加息。

本周正值跨季度，剛邁向第二季，業內最矚目的是再有虛銀試業，天星銀行本周三（4月1日）向兩千名特選客推3個月年息享5厘，但有關優惠並非人人受惠。以普遍市民能參與的範疇，3個月短存仍以工銀亞洲的4.2厘稱冠（見表）。

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本周高息港元存息最新形勢

全周高息榜只有半年以及一年期再執位。6個月存息方面，大眾財務一周兩連加，累升0.3厘至2.25厘，晉級榜首。東亞 （00023） 及恒生 （00011） 齊於季結後撤高息，雙雙騰出空缺。

相反，眾安銀行3月24日搶閘開業，卻未有高息定存，反以較高活期存款吸客，隨本周第二間虛銀天星銀行「5厘突襲」出擊後，眾安銀行即勁加半年存息0.8厘，至重返兩厘大關，遂罕有打入季軍列。

一年存息方面，大眾財務勇於調高存息至2.25厘的破頂息，令該間「財仔」齊膺半年期及長息榜的雙冠軍，較招商永隆、集友及富邦的兩厘，高出0.25厘。

如以大眾財務的進場費為50萬元，而一年存息又加至2.25厘，追息族可穩袋11,250元；以眼下新型冠狀病毒仍在全球蔓延，高息股滙豐 （00005） 被叫停派息，業界指中小業界或乘勢搶攻「食息族」的閒資。

此外，今個星期東亞、集友、招商永隆及建行亞洲，一如過往加減不同存期的年息，頻頻作調整，惟普遍採短加長減的靈活變招。

中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文認為，虛銀陸續應戰，而且新冠肺炎仍甚嚴峻，料存息將較波動，同業隨內外宏觀環境的變數，再配合本身的生意所需，而頻密調較存息。

顏劍文補充，縱使金管局新公布2月份港元存款驟減337億元，或下跌0.5%，相信主因是疫情令投資市場甚波動，個別防守族轉投其他外幣避險。再者，虛銀的超高息暫仍以小眾為主，料傳統大銀行暫毋須急於還擊迎戰。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享指，市場暫對第2季的經濟復甦情況打輸數，融資市場暫仍處於冰封，相信銀行普遍毋須逆市盲目鬥高息，畢竟眼下銀根鬆動，絕非鬧錢荒須猛撲水應急。

王良享說，港元拆息今天（4月3日）普遍轉升，因下周五（10日）為一連4天復活節長假，如反映銀行資金成本的3個月拆息更連升14天、直撲1.95厘；惟只是短暫因素。

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注意︰各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外要求

記者︰曾桂芬

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欄名 : 存款收息

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