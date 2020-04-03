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【美國經濟】特朗普政府救濟力度疑過強 失業收入隨時高過返工

環球經濟金融 18:27 2020/04/03

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特朗普政府支援失業力度遭質疑過強，失業人士收入隨時高過有工開者。

新型冠狀病毒疫情下，美國廣泛地區實施居家令，國民被迫停工，無數家庭勢陷財困，促使特朗普（Donald Trump）政府推出龐大救濟計劃。惟措施力度似乎過強，以至出現不公平情況，冒險外出工作人士，收入或反不及失業人士，政策因素恐進一步推高失業率。

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嚴峻就業情況下，美國政府早前通過一頂緊急法案《Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act》（簡稱CARES Act），強化對失業人士支援，符合申領失業救濟資格的美國人，額外再派每周600美元補助。

補助較全國平均每周工資385美元高近6成，而且與州政府原有的失業補助重疊，專家形容措施慷慨。政府雙重補貼下，部分州分失業人士甚至能因而改善財政，收入較有工開時更高，有違解急扶危的政策原意。

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以賓夕法尼亞州一名年收入3萬美元的打工仔為例，每周工資為577美元，按當地法例，他失業後可向政府領每周288美元補助金，連同每周600美元的額外失業補助，收入較失業前顯著提高，達到每周888美元，相當不合理。

立場偏左的美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）經濟學者Gary Burtles亦承認，失業後收入更高，變相鼓勵人辭職。疫情不知持續多久，政府應該幫忙失業人士，惟急就章地推出的政策，顯然有思考不周之處，有扭曲勞動市場的風險，恐推高失業率。

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記者：林建忠

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