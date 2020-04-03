【口罩供應】3M口罩月產5000萬個 特朗普：不夠3億個要付沉重代價

▲ 3M公司表示，需要幾個月的時間才能滿足高質量口罩N95的需求。

美國疫情持續惡化，醫療物資短缺情況嚴重。3M公司表示，需要幾個月的時間才能滿足高質量口罩的需求。3M行政總裁Mike Roman表示，公司產品的需求已超過其產能。

3M和6家規模較小的競爭對手目前每月在美國的N95口罩產量約5,000萬個，遠低於美國衛生部3月份估計的醫務工作者每月所需的3億個N95口罩。

3M希望明年將全球口罩產量增加

Roman表示，3M希望明年將全球口罩產量增加一倍，第一步是調動閒置產能。第二步是擴大產能。今年3月美國衛生部向5家公司訂購了6億個口罩分發給醫院，並在未來18個月內增加全國醫療儲備。衛生部在一封電郵中表示，此次採購包括向3M和霍尼韋爾（Honeywell ）各訂購1.9億個口罩，以及向Owens & Minor Inc.訂購1.3億個口罩。

特朗普曾警告3M將要付沉重代價

美國總統特朗普周四宣布動用《國防生產法》，命令公司生產呼吸機和口罩，以應付國內龐大的醫療物資需求；又警告口罩生產商3M，將要付沉重代價。特朗普指控3M寧將口罩買到外國牟利，也不考慮國內需求。弗羅里達州緊急事務管理署署長Jared Moskowitz亦曾斥3M沒有將口罩物資優先留給美國人的做法可恥。

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