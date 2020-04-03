【口罩供應】3M反駁特朗普叛國論　禁止出口嚴重違反人道主義

▲ 3M公司表示，需要幾個月的時間才能滿足高質量口罩N95的需求。

美國疫情持續惡化，醫療物資短缺情況嚴重。美國總統特朗普指控口罩生產商3M寧將口罩買到外國牟利，也不考慮國內需求，同時動用《國防生產法》，命令3M生產呼吸機和3M口罩，以應付國內龐大的醫療物資需求。3M反駁，指特朗普政府若禁止出口呼吸機，將嚴重違反人道主義，結果只會引來其他國家採取報復行動，最終受害的是美國。

3M聲明指，特朗普政府因應美國本土呼吸機供應短缺，已要求3M停止向拉丁美洲和加拿大出口在美國製造的呼吸機，但3M是這些市場的呼吸機療主要供應商，禁止出口除違反人道主義，亦可能導致其他國家採取報復行動，結果在美國的呼吸機數量實際會減少。

3M每月生產5000萬個N95口罩

3M和6家規模較小的競爭對手目前每月在美國的N95口罩產量約5,000萬個，遠低於美國衛生部3月份估計的醫務工作者每月所需的3億個N95口罩。3M行政總裁Mike Roman表示，公司產品的需求已超過其產能，需要幾個月的時間才能滿足高質量口罩的需求。

特朗普早前警告3M，將要付沉重代價。特朗普弗羅里達州緊急事務管理署署長Jared Moskowitz亦曾斥3M沒有將口罩物資優先留給美國人的做法可恥。

3M行政總裁Mike Roman表示，3M希望明年將全球口罩產量增加一倍，第一步是調動閒置產能。第二步是擴大產能。今年3月美國衛生部向5家公司訂購了6億個口罩分發給醫院，並在未來18個月內增加全國醫療儲備。

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