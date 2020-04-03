驚覺拉麵味道變淡　日男確診新冠肺炎

新冠肺炎繼續肆虐全球，除了發燒以外，有部份確診者指病徵包括失去嗅覺、味覺。日本一名年約20歲的男性，因為吃拉麵時覺得味道比平常清淡而自行到醫院接受新冠肺炎檢測，結果呈陽性，現已接受治療。

據《朝日新聞》報道，這名男子在3月18日吃拉麵時認為味道太淡，懷疑自己的嗅覺、味覺出現問題，直到3月24日前往醫院就診，一星期後再到另一間醫院接受檢查，於4月1日確診新冠肺炎。

報道指，該名男子目前屬病情較輕的確診個案，男子稱自己在懷疑受感染的那段期間都沒有上班，而與他同住的家人現已接受檢查。由於男子及早懷疑自己受感染，因此可以避免將病毒傳染給更多人，防止社區爆發。目前男子的家人與同事等緊密接觸者仍在進行檢查中等候檢測結果。

英國耳鼻喉科協會主席庫瑪（Nirmal Kumar）曾在接受訪問時指出新冠病毒患者失去嗅覺與味覺可能是因為病毒已經潛伏在鼻腔裡，他建議把這些症狀列入隔離標準，減少新冠肺炎的傳播。

據了解，多位名人感染新冠肺炎後都稱自己失去嗅覺和味覺，當中包括NBA首位確診炎的爵士中鋒Rudy Gobert、美國男星Aaron Tveit、51歲結他手Ed O'Brieny。