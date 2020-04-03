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澳洲料全球或有1千萬人感染 為目前確診10倍

環球社會熱點 17:35 2020/04/03

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澳洲政府醫療總監墨菲預料，全球實際上可能高達500萬至1,000萬人確診新冠肺炎，為目前確診人數的5倍至10倍。

全球新冠肺炎確診人數突破100萬，疫情仍未受控。但澳洲政府醫療總監墨菲（Brendan Murphy）預料，全球實際上可能高達500萬至1,000萬人確診新冠肺炎，為目前確診人數的5倍至10倍。

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根據根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，截至香港周五（3日）下午5時，全球的新冠肺炎確診數字已增至超過101.7萬人，死亡病例超過5.3萬宗。

澳洲政府醫療總監墨菲表示，全球實際的確診數字可能達目前的5至10倍。他指出從死亡率及病毒檢測率作分析，不少國家缺乏足夠的檢測能力，未能檢測出全部感染患者。

澳洲錄得5,330宗確診病例。墨菲表示澳洲的病毒檢測可能是全球最佳，即使未必可測出所有病例，但基本上已大致反映了澳洲疫情的爆發規模。

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彭博社4月1日報道，美國情報機構向白宮提交一份機密文件，文件指中國隱瞞新冠肺炎疫情，公布的累計確診和死亡數字較實際情況低。墨菲表示他認為中國已相當透明（pretty transparent），但他只相信澳洲的數字，強調澳洲的檢測率為全球最高。

墨菲又表示，中國處於非常困難的境地，亦努力遏制疫情，但中國的人口很多，因此中國正非常努力地防止第二波疫情。

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