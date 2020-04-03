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【滙豐不派息】小股東組聯盟討以股代息　滙豐發言人：對引起的影響深感抱歉

金融經濟 17:34 2020/04/03

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發言人續指，明白過往一直保持強勁派息，股東對股息收入有所期望，當集團更充分了解疫情對經濟的影響後，會重新檢討2020年派息政策。

滙豐 （00005） 暫停派息事件繼續發酵，有小股東發起組成「滙豐小股東權益大聯盟」，質疑滙豐「違背對投資者的承諾和多年來的恆常做法」，初步擬入稟高等法院提出訴訟。滙豐發言人回應時表示，對事件引起的影響深感抱歉。

小股東聯盟，爭取以股代息及暫停向管理層發董事袍金以節省集團支出，目前組織已收集逾600萬股權益，目標集齊5%股權發起特別股東大會。

相關文章：【滙豐不派息】小股東擬興訴訟謀以股代息　價殘換股有著數？

滙豐發言人回應查詢時表示，針對取消派息對股東造成的影響深感抱歉，並重申取消派息是應英國審慎監管局要求，其他英資銀行亦接獲類似要求。

發言人續指，明白過往一直保持強勁派息，股東對股息收入有所期望，當集團更充分了解疫情對經濟的影響後，會重新檢討2020年的普通股股息政策和支付安排。滙豐又重申，滙豐擁有龐大的資本、雄厚的資金以及充裕的流動性，有能力支持客戶，長遠而言將具有更佳增長潛力。

【更多滙豐控股最新消息：瀏覽「滙豐追渣沽」專版】

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