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野村花旗睇好　三大中資電訊股逆市升

股樓投資 18:02 2020/04/03

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三大中資電訊股發表去年業績後，股價一度有調整，不過近期不斷有5G相關新聞公布，刺激市場興趣，資金再次流入相關板塊。加上接連有大行睇好，三隻電訊股今日分別逆市上升2.6%至5.9%不等。

花旗報告指出，中移動（00941）最新公布旗下28個省市5G機站招標結果，平均每個基站價格為18萬人民幣，較去年最高30萬元人民幣，有顯著下調，也低於市場預期約20萬元人民幣，認為公司有成本控制及議價能力，該行預料中聯通（00762）及中電信稍後公布的招標作價，會與中移動相若，對中移動給予買入評級，目標價78元，中移動今日收報60.65元，升2.6%，本周累計升近7.3%，跑贏大市。

野村則認為，電訊商仍然維持派息比率政策，令股息回報率在股價調整後變得吸引。該行指，今年行業關注點會5G智能手機用戶的實際增長，下半年的資本開支，及是否有新政策，相信行業收入會持續改善。與花旗一樣，野村同樣最睇好中移動，目標價為72元，今日升逾5%的中電信（收報2.51元）及中聯通（收報4.84元），目標價分別為2.6元及4.8元。

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撰文 : 葉志偉

中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 香港股票 電訊商 板塊

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