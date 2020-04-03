【小米新機】小米傳正研發1.5億像素手機 預計第四季發佈

▲ 圖為小米去年底發佈的小米CC9 Pro，為市場首款達到億級像素級別的手機。

小米 （01810） 在去年底發佈的小米CC9 Pro（海外版本為Note 10 Pro）首次搭載1億像素鏡頭，帶動智能手機影像系統升級，今年2月發佈的小米10系列同樣延續1億像素鏡頭設計，成為系列手機主打功能之一。據外煤報道，小米正研發1.5億像素鏡頭手機，很大機會是小米CC10 Pro或小米10S Pro，預計將於下半年亮相。

消息指，三星的傳感器團隊正開發1.5億像素的COMS傳感器，並使用與三星S20 Ultra的ISOCELL Bright HM1傳感器相同的Nonacell技術，該款1.5億像素COMS鏡頭將賣給小米、OPPO和vivo等公司。

手機廠商在智能手機拍攝功能的競爭愈趨激烈，小米去年率先推出全球首部1億像素手機。有指小米計劃在今年第四季發佈帶有1.5億像素的智能手機，而OPPO、vivo則計劃明年首季發佈。

小米股價跌1.2%，收10.26元。

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