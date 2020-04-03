【印度疫情】世界銀行撥10億美元 助印度加強檢疫

新冠肺炎疫情蔓延全世界，全球確診人數突破100萬；發達國家如美國都自身難保，何況印度等發展中國家？世界銀行周五（3日）宣布，撥款10億美元（約77.5億港元）予印度，助加強檢疫工作。

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眼見美國每日確診數字以萬計，擁有13億人口的印度確診數字卻維持在1千餘，皆因當地缺乏檢疫劑量嚴重不足。檢測化驗、追踪確診患者的緊密接觸者、口罩、醫療設備如呼吸機等樣樣是錢，偏偏印度阮囊羞澀。據當地媒體報道，截至3月30日，印度僅進行38,442次檢測，即印度每100萬人中有32人接受檢查。

為遏制疫情蔓延，印度政府宣布從3月24日起鎖國21日，至4月14日期間，道路封閉，鐵路及空中交通暫停，維持必需服務除外。總理莫迪更要求嚴格封鎖每個村莊和每條小巷，要求民眾取消一切社交活動，除購買生活必需品等特定情況外，一律不要外出。

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截至今日（3日）香港時間下午4時，印度本日新增確診226人，累計72人死亡，192人康復，全國累計總確診個案達2567宗。

世界銀行這次共撥款19億美元，予25個發展中國家，包括巴基斯坦、斯里蘭卡、阿富汗等，分別獲得2億美元（15億港元）、 1.2億美元（9.3億港元）和1億美元（7.5億港元），其中印度將獲得10億美元。

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世界銀行準備在未來15個月，再撥款1600億美元（1萬億港元），助各國應對全球大流行的疫情，以及在疫情過後重振經濟。