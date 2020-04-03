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【中國救市】人行定向降準放水4000億元人民幣！　港股短綫或守23000關

金融經濟 17:12 2020/04/03

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新一次定向降準將於於4月15日和5月15日分兩次實施，每次下調0.5個百分點，共釋放長期資金約4000億元人民幣

新冠肺炎衝擊環球經濟，人行收市後宣布，「為支持實體經濟發展，促進對中小微企業的支持力度，降低社會融資實際成本」，決定對「農村信用社，農村商業銀行，農村合作銀行，村鎮銀行和僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行」，定向下調存款準備金率1個百分點。

是次定向降準將於於4月15日和5月15日分兩次實施，每次下調0.5個百分點，共釋放長期資金約4000億元人民幣。人行同時決定，自4月7日起，將金融機構在央行的超額存款準備金利率，從0.72%下調至0.35%。

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中行形容，貨幣政策實施更加靈活，把支持實體經濟恢復發展放到「更加突出的位置」，以為經濟高質量發展和供給側結構性改革，營造適宜的貨幣金融環境。

隨著短期動性增加，可預期港股投資氣氛或見改善，短期料繼續守於23000點大關之上。

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