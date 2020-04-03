【新冠肺炎】宅在家有咩做？　金泰希新劇等你看

▲ Netflix最近播放不少新韓劇，包括《Hi Bye，Mama！》（再見媽媽又再見）。（Neflix官網截圖）

新冠肺炎疫情持續，不少市民因此留在家中。但在家有甚麽可做？不論韓劇迷與否，最近或多或少看過大熱韓劇《愛的迫降》。電視劇完結一段時間，玄彬與孫藝珍又公開戀情，劇迷們是時候放下這段南北韓的愛情故事。追看其他新片。

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Netflix最近播放不少新韓劇，包括《Hi Bye，Mama！》（再見媽媽又再見）、《Kingdom》（屍戰朝鮮）、《Hospital Playlist》（機智醫生生活）等。當中，《再見媽媽又再見》更為南韓「廣告女王」金泰希，於婚後第一部播放的電視劇。內容則講述死去5年、擁有一個女兒的媽媽，突然有重生機會的故事。該劇在南韓獲得頗高的評價。

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Netflix亦有不少經典電視劇和電影，例如著名韓劇《鬼怪》、宮崎駿的動畫電影等，供影迷們重溫。宮崎駿的電影，包括《哈爾移動城堡》、《千與千尋》、《天空之城》等合共12部。

電視劇及電影清單：

1. 《再見媽媽又再見》

金泰希於婚後第一部播放的電視劇，全劇16集。據AGB收視率的統計，截至目前播放的12集數據，南韓全國的平均收視率超過5.6%；最高則為6.5%，即在最高收視率時段，有約192萬人觀看。

2. 《機智醫生生活》

醫院急症室為背景，講述醫生、護士和患者之間的故事。電視劇由《回答吧！1988》導演以及《回答吧！1994》、《回答吧！1997》作家合力打造，相信對劇迷而言為作品品質保證。

3. 《屍戰朝鮮》

電視劇改編自網絡漫畫，現時於Netflix播放的是第二部，並得到很多正面評價。而該劇的第一部，亦為Netflix首部韓國原創劇集。

4. 《鬼怪》

2016年的電視劇，由孔劉、李棟旭、金高銀和劉寅娜演出，被籲為南韓的神劇。刷新tvN金土劇的最高收視紀錄，並為南韓有線電視台tvN歷年收視紀錄排名第3位。劇中更產生多對熒幕情侶。

5. 《哈爾移動城堡》

宮崎駿經典動畫電影，講述一個少女變成老婆婆，再以老婆婆姿態，與帥氣魔法師一起生活的愛情故事。

6. 《梨泰院Class》

改編自同名漫畫，講述一個父親死於意外、生活於不公義世界中，男主角為父報仇的故事。

7. 《海德、哲基爾與我》

改編自韓國網路漫畫，由玄彬主演，並飾演一為有人格分裂的公司社長。

8. 《阿爾罕布拉宮的回憶》

由玄彬和朴信惠主演，講述一段在西班牙、被捲入奇妙事件而展開的愛情故事。

9. 《戀愛可以持續到天長地久》

由佐藤健和上白石萌音主演，改編自漫畫，講述女主角對男醫生的態度感到憤慨的同時，又對愛情和工作拼命追求的愛情喜劇。

責任編輯：馬意文

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