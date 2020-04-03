紐約醫護示威 不滿無防護裝備仍要上班

新冠肺炎疫情肆虐全球，在美國更超過24萬人確診，當地醫療物資供應緊絀。據法新社報道，在缺乏防護物資的情況下仍要上班，令當地醫護人員[感到不滿，在周四，攻有約30名護理人員於美國紐約的一間醫院門外示威。

這場示威是由紐約州護理師協會（New York State Nurses Association）帶領。Leyrose McIntyre是共中一名參與者，更指：「士兵們沒有槍支就不會開戰，為什麼護士沒有防護裝備就要來上班？ 」據報，紐約共錄得近10宗確診個案，當中已有2300多人死亡，而當地醫護亦表示由於缺乏醫護裝備下工作，是冒生命危險上班。

在場的參與者均有戴上口罩，又綁有累黑色絲帶以聲援新冠肺炎患者，他們亦有保持一定的社交距離，在場舉起標語如「Please Protect Everyone」（請保護所有人）、「PPE, Protect us, we can protect you」（個人防護裝備， 保護我們，我們也可以保護你）

協會會長Judy Sheridan-Gonzalez就表示：「的我們是前線戰士，但沒有武器和盔甲來保護自己，不受敵人傷害。」(We are the warriors on the frontlines... we don't have the arms and the armor to protect ourselves against the enemy,)

此外，更有醫護表示，在3月25日時對新冠肺炎的檢測呈陽性反應，然而他在28日時退燒，醫院要求他恢復工作。「他們（醫院）告訴我，如果你不發燒，就可以上班，這是唯一要求。」

3月25日，COVID-19的檢測結果為陽性。但是，到了3月28日，他的發燒消失了，醫院要求他恢復工作。