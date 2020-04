紐約醫護示威 不滿無防護裝備仍要上班

新冠肺炎疫情肆虐全球,在美國更超過24萬人確診,當地醫療物資供應緊絀。據法新社報道,在缺乏防護物資的情況下仍要上班,令當地醫護人員[感到不滿,在周四,攻有約30名護理人員於美國紐約的一間醫院門外示威。

這場示威是由紐約州護理師協會(New York State Nurses Association)帶領。Leyrose McIntyre是共中一名參與者,更指:「士兵們沒有槍支就不會開戰,為什麼護士沒有防護裝備就要來上班? 」據報,紐約共錄得近10宗確診個案,當中已有2300多人死亡,而當地醫護亦表示由於缺乏醫護裝備下工作,是冒生命危險上班。

在場的參與者均有戴上口罩,又綁有累黑色絲帶以聲援新冠肺炎患者,他們亦有保持一定的社交距離,在場舉起標語如「Please Protect Everyone」(請保護所有人)、「PPE, Protect us, we can protect you」(個人防護裝備, 保護我們,我們也可以保護你)

協會會長Judy Sheridan-Gonzalez就表示:「的我們是前線戰士,但沒有武器和盔甲來保護自己,不受敵人傷害。」(We are the warriors on the frontlines... we don't have the arms and the armor to protect ourselves against the enemy,)

此外,更有醫護表示,在3月25日時對新冠肺炎的檢測呈陽性反應,然而他在28日時退燒,醫院要求他恢復工作。「他們(醫院)告訴我,如果你不發燒,就可以上班,這是唯一要求。」

