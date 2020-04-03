【新冠肺炎】高盛資管：內地經濟率先復甦　為股市帶來支持

▲ 高盛資產管理認為，在新型冠狀病毒疫症下，認為中國經濟最快出現復甦。

新冠肺炎疫情發展近3個月，內地疫情漸漸受控，早前湖北當局又表示，疫情重災區之一的武漢，將於下周解除出城限制令及恢復對外交通，意味中國在疫情下，率先重新投入經濟活動。高盛資產管理基本股票聯席主管Katie Koch預計，內地經濟將率先復甦，更能為內地經濟及股市帶來急需的支撐。

隨着新型冠狀病毒感染個案減少、內地解封，勞動力、原材料重新投入，高盛資產管理認為，中國採取更嚴厲的防疫措施，才能早於其他國家復甦，並預計城市交通回復至正常水平的65%，而工業板塊將會率先復甦，不過消費行業復甦的速度則較為緩慢。

疫情下數十億人需要留在家中

高盛資產管理指，在疫情下，數十億人需要留在家中，網上消費盛行，投資在數碼化及千禧世代消費有關的主題表現有所加強，同時在疫情下擁有穩健資產負債表及完善數碼策略的公司可伺機擴大競爭優勢﹑強化品牌以及增加市場份額，並受惠於消費復甦。

不過，高盛資產管理指，未來數周至數個月內，環球企業將會面臨非常困難的經營環境，預計環球經濟復甦所需時間較中國更長。

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