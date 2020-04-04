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【滙豐不派息】滙豐取消派息　50隻藍籌股邊隻末期息增派最多？

金融經濟 09:05 2020/04/04

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滙豐 （00005） 於4月1日愚人節宣布取消派息，市場嘩然。滙豐取消派息，再次令投資者關注股息的問題。撇除部分藍籌如領展 （00823） 、旺旺 （00151） 等至年中到第3季始公布全年業績，大部分藍籌股已相繼放榜。50隻藍籌股當中，哪一隻藍籌股增加最多末期息？又有哪一隻藍籌股如滙豐一樣，沒有派末期息？

50隻藍籌股中，若以金額計算，恒生 （00011） 派末期息4元，派發金額最大，中生製藥 （01177） 派0.02元，派發金額最小。

【滙豐不派息】恒生：現無計劃改派息政策　去年增派息9%

若按增幅計算，則以國壽 （02628） 增派息幅度最大。去年多賺逾4倍的國壽，末期息增派至0.73元人民幣，按年大增近3.6倍。其次是萬洲 （00288） ，萬洲末期息派0.265元，按年升77%。

【藍籌業績】國壽去年純利增4.3倍 預告將進行融資

【藍籌業績】萬洲國際全年多賺32%　除武漢外復工率超過95%（第二版）

減派股息當然不得不提滙豐 （00005） 。滙豐宣布取消派發第四次股息0.21美元，並表示年底前不派息不回購。除滙豐取消派息，瑞聲 （02018） 亦意外不派發末期息，相對前一年派1.03元。瑞聲董事總經理莫祖權表示，不派發末期股息是在衡量現金流、固定資產開支、未來發展機會及外圍經濟環境後作出的決定。

【瑞聲業績】瑞聲去年少賺4成 不派末期息「為未來不確定性做準備」（第二版）

另外，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 「兩桶油」末期息（連特息）則分別按年減少近27%。

至於紅股方面，煤氣 （00003） 由去年紅股10送1，改為20送1，至於恒地 （00012） 更取消派紅股。另一方面，石藥 （01093） 則按5送1比例發行紅股。

【煤氣業績】煤氣去年少賺25% 紅股20送1 較往年縮一半（第二版）

【藍籌業績】恒基地產取消10送1紅股　去年少賺26%　

【藍籌業績】石藥集團去年多賺2成 加派末期息1成、建議5送1紅股

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香港股票 收息股 每股派息 石藥集團（01093） 瑞聲科技（02018） 香港中華煤氣（00003） 恒基地產（00012） 中國石油化工股份（00386） 中國海洋石油（00883） 中國石油股份（00857）

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