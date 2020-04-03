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【中國星巴克】曾被渾水狙擊 分眾傳媒：瑞幸仍正常支付廣告費用

金融經濟 17:00 2020/04/03

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瑞幸為分眾傳媒的廣告「金主」之一。

被稱為「中國星巴克」的連鎖咖啡店瑞幸咖啡（美︰LK）捲入造假風波，引來市場強烈回響，並牽連甚廣，除了大股東的神州租車 （00699） 跌逾5成後停牌，其廣告合作商的A股分眾傳媒（深：002927）全日亦跌5.7%。分眾傳媒行政總裁江南春表示，由於公司處於業績報告前的靜默期，與財務信息有關的消息不方便披露， 但目前瑞幸仍正常支付廣告費用。

相關文章：【中國星巴克】瑞幸咖啡：造假數涉22億人幣營業額 美股暴跌76%數度熔斷

瑞幸咖啡是分眾傳媒的廣告「金主」，並在其投放大量廣告。根據公司2018年年報顯示，近年神州租車、阿里巴巴 （09988） 旗下的餓了麼、瑞幸咖啡、快狗打車等新興品牌均選擇分眾傳媒作為線下引爆的核心媒體。

事實上，渾水在沽空報告曾指，瑞幸於去年第三季誇大廣告支出1.5倍以上，尤其於分眾傳媒的支出上。

值得留意是，渾水於2011年亦曾狙擊分眾傳媒，指其過份誇大商業樓宇聯播網中的液晶廣告屏幕數量，並有以過高價收購企業的問題，故給予「沽售」的評級。

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