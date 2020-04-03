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【滙豐不派息】的士司機靠滙豐收息退休的啟示　止凡：別忽視風險管理

理財智慧 17:56 2020/04/03

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滙豐（00005）在愚人節公布，應英國監管當局要求取消派息，網上翻炒2017年2月，一位33歲的士司機靠滙豐「食息」財務自由的故事。

當年他在討論區發帖：

我今年33歲，終於成功靠買匯控退休了！

我揸咗的士11年，每月開足30日工，每日揸12個鐘，一個月平均儲蓄$17500，一夠錢就買匯控，唔理咩價位；世紀供股果期我手持5200股，到上個月終於買夠40000股，每個月收過萬蚊息，依家可以退休了!

我同阿媽住自置頹樓，一個月用幾千蚊就夠了，以後我可以做毒L，唔較鬧鐘起床，日日打機，上網，睇書，打波了，好開心！

不少網民關注這位的士司機今年失去滙豐的股息收入，會否打亂他的退休計劃。

這位的士司機買大笨象收息的個案，對追求財務自由人士很有啟示，著名財經博客止凡近日接受《iMoney》訪問，指出財務自由計劃要做好的風險管理。「財務自由背後有好多考慮，風險管理係其中一項，買好多不同工具、不同資產？買嘅股票有無充足嘅控制權？」他舉例巴菲特的資產主要是其投資巴耶，他擁有絕對的控制權。

他續說：「剩係買一隻滙豐，要考慮佢係咪保證長期派息？滙豐都試過金融風暴減派息。財務自由唔係計個厘數，Dump落去就搞掂，唔做好風險管理會出事！」推而廣之，財務自由人亦要考慮醫療保障，否則一次大病便會花掉用來「生息」的積蓄。

止凡2年前曾於《iMoney Focus》「百萬Blogger」專欄談到這位的士司機，談及財務自由退休的風險管理，摘錄如下：

2017年剛過，年尾時在Blog內統計了一年來瀏覽量最高的十篇文章，第一位正是《33歲的士司機靠滙豐退休》，內容講述一位的士司機在33歲靠4萬股滙豐，每月收過萬元股息，於forum宣佈財自退休。

有Blog友留言討論，指看畢該篇文章時，感覺那位的士司機很厲害和有紀律，但單靠滙豐股票派息便財自退休，萬一滙豐突然不派息或減派息，生活豈不是立即受影響，結果導致又要出來工作，要等滙豐又派回高息才又財自。這樣一年財自、一年打工的話，都相當尷尬。 

Blog友的留言值得反思，以財自為目標前，先要分清楚一個概念，退休不等於財自，財自亦不一定要退休。以被動收入達至財自的退休狀態，需要周詳計劃，最基本要計好被動收入與恒常支出的現金流，並做好風險管理，否則有甚麼風險、意外或問題，隨時令原來的財自狀態突然消失。正如Blog友提到，故事主角以滙控股票股息作被動收入，會令人懷疑其穩健性，因一旦這唯一的收入來源出了問題，整個財自大計便立即崩潰。 

而出問題的時間性也十分關鍵，故事主角33歲，正值壯年，財自後十年八載內出問題而需要重返職場，還算可以，但壯年中最能賺錢的十年已經消失了，與社會亦隔絕了十年，可能求生技能都有點不合時宜。若不好彩，30年後才出問題，主角到60多歲之高齡才出事，失去了被動收入而需重投社會，問題將會更大。一般工作來說，這已近法定退休年齡，加上久久沒有接觸社會，很難尋回工作。即使如主角再做的士司機，年事已高，技能生疏，找車主租車也未必容易，自己體力也未必能支持。 

出事的可能性加上出事的時間性，差不多都難以控制。財自退休計劃一旦出事，後果可能比從來沒財自退休更嚴重。因此，財自之前及之後，都要做好風險管理，作周詳的考慮。

首先，常言道投資要集中，Make it count才有可觀回報，巴菲特（Warren Buffett）亦認為不要為分散而分散，要把雞蛋放在一個籃子內再好好看管它。但當作風險考慮時，投資上或多或少也要多元性，這與控制權及出事後果有點關係。 

投資股票，始終散戶的控制權有限，不像巴菲特般能控制所投資公司的運作，散戶要防止所投資的公司出事，可以做的不多。就以滙豐為例，金融海嘯時，若當時管理層處理不好，隨時會得到雷曼的結果，其實滙豐與死神可能只是擦身而過，雖沒有出大事，但也傷及元氣，足足十年也未回復過來。

另一個分散的原因，若太集中，萬一出事，影響實在太深遠。因為財自退休後的主動收入已經停止，一旦被動收入來源出問題，將會嚴重影響生活。工程界作風險評估時，一般對每個項目有兩個考慮，一是事件出現的機率，另一個是事件出現後所產生的後果。即使某一影響財自退休的事件出現機率不高，但一旦真的出現的話，後果嚴重，這事件的風險也算是高。

這令我想起唐英年先生曾指與家人坐飛機時，會安排家人分別乘搭兩班飛機，他不會讓整家人同坐一班飛機，主因是怕飛機真的出事，雖然機率很低，但後果會令他家族絕後，所以他不去博一個機率低但後果嚴重的風險。

因此，除非你對所投資的項目有絕對的控制權，例如你是物業收租人、公司主席等，否則，一定程度的多元化對財自退休者絕對有好處。盡量做到當任何一個資產出問題，其後果也不會影響生活。

另一個概念，是即使財自退休後，仍習慣繼續監察投資組合。另一位博客兼專欄作家鍾兄早年也宣佈財自退休，不到50歲的他與太太享受退休生活，積極開班授徒、出版著作、出席分享會、行山，不知多愉快。記得鍾兄說過，退休後仍要好好打理投資組合，繼續尋求回報，確保它扣除自己支出後，總資產值仍然持續上升，若發現資產值每年下降，這代表收支出現問題，生活在「吃老本」，隨時間推移，可能出事。

有關風險，當然要談談巴菲特師傅葛拉咸（Benjamin Graham）的安全邊際理念，即被動收入比恒常支出高出多少。假設一年支出約20萬元，被動收入有20萬元即代表財自，但以此水平退休的話，一點也不安心，因為被動收入與支出可能有高有低，支出一年多一年少，被動收入不穩定，隨時出事。

記得另一位博客兼專欄作家Starman兄提出他會用50%作為緩衝，即20萬元支出的話，被動收入要達30萬元以上才算安全。這個緩衝比率算是安全邊際，當然愈高愈好，我覺得50%至100%算是令人安心的水平。

還有，33歲其實相當年輕，生活質素不需要太高的話，每月萬多元也可以過活。問題是這個支出水平是否真的恒常呢？30年後，當身體開始變差，每月看醫生可能也數千元，若不幸惹來一場大病，4萬股滙控股票隨時「醫」走一半，安全邊際、買保險作保障，這都是重要的風險管理。 

以上所討論的是針對財自退休的風險管理，其實想了又想，很多點子也適用於工作的主動收入，與及管理投資組合時的考慮。始終，想得周全一點，生活更能圓滿，各位新一年繼續加油，尋找美滿人生。

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撰文 : 李才添

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