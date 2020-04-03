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星展料今年樓價跌15％　負資產陸續浮現

股樓投資 16:56 2020/04/03

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新冠肺炎肆虐，拖累環球經濟增長，市場近乎一致看淡今年樓市。星展銀行香港房地產業分析師丘卓文表示，受中美貿易戰及本地社會運動影響，香港住宅樓價於去年中開始下跌，及至今年，新冠肺炎肆虐，市況進一步惡化。他預期，全年樓價跌15%，其中豪宅跌幅更大。

樓市難大跌 

他續說，政府近期推出「禁聚令」，進一步影響發展商部署，暫時無法正常賣樓，而二月至今，亦只得二個全新盤推出，相信受疫情所累，短期內都不會有大型新盤推售。 

丘卓文預計，本港第三季失業率將升至5%，認為發展商今年若要賣樓，難再以價錢行先，料新盤開價較彈性。此外，隨着經濟下行，他預計負資產和斷供個案將持續增多，但樓價不會大跌，更不會重演1997年金融風暴、以及2008年金融海嘯的情況，皆因樓市辣招壓抑炒風，財務實力較差的市民難以買樓，加上未來私樓供應不多，利率又低。 

寫字樓空置率續升

寫字樓方面，丘卓文說，寫字樓需求依賴全球經濟，而目前中環寫字樓的需求持續減少，預期全年空置率升至5%。他續稱，空置率持續上升，租金自然受壓，料全年寫字樓租金跌一成，而中環區則跑輸大市，跌幅可能達15%至20%，惟港島東需求較平穩，相信能跑贏其他分區。 

民生商場同受影響

零售市道方面，丘卓文認為，新冠肺炎對其影響最大，皆因旅客絕跡，本地客也不願外出消費。在此情況下，就連民生商場也受影響，整體來說，商場租金料跌20%至25%，而街舖及黃金地段的商舖跌幅更大。 

首選業務穩定地產股

選股方面，丘卓文建議買入業務較穩定的地產股，如置富（00778）、陽光房地產（00435）、領展（00823），皆因疫情影響消退後，民生商場表現相對理想；收租股則推薦恆隆地產（00101），主要是公司中國商場較多，可受惠內需；至於地產股則偏好估值便宜的新地（00016）。 

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撰文 : 黃卓賢

新鴻基地產（00016） 恒隆地產（00101） 陽光房地產基金（00435） 領展房產基金（00823） 置富產業信託（00778） 失業率 樓價 經濟

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