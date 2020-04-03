【HKTVmall】香港電視帶挈？　759阿信屋價急升3成

上一篇文章
【中國星巴克】曾被渾水狙擊 分眾傳媒：瑞幸仍正常支付廣告費用
香港電視 （01137） 旗下HKTV mall 上月訂單總商品交易額（GMV）按年增1.319倍，今日股價造好，經營759阿信屋的CEC國際控股 （00759） 也顯著上升。香港電視全日收報5.13元，升4.4%，成交額1.1億元；CEC國際控股今日急升28.8%，收報0.67元，成交額1070萬元，而優品360 （02360） 不升反跌，收1.82元，跌逾1%。
香港電視公布上月未經審核營運數據，平均訂單數量按月雖跌，但由於平均訂單價值增多，帶動全月訂單總商品交易額增至5.31億元，按月幅度高達10.2%，按年就增1.319倍。
港視表示，3月平均每日訂單數量錄3.18萬宗，較2月少2.5%，但仍然按年大升1.37倍。期內，HKTV mall 平均訂單值錄538元，按月升5.5%，按年跌2.7%。平均每日訂單總商品交易額方面，香港電視3月每日錄約1710萬元，按月升3%，按年升1.311倍。
相關文章：【HKTVmall】香港電視3月交易額按年倍增 按月升逾一成
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http：//bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析： http：//bit.ly/2ZN5x1l