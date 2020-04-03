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【滙豐不派息】滙豐停派息退休金股東叫苦 恐爆減倉潮（附全名單）

金融經濟 16:32 2020/04/03

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滙豐（00005）應英國監管機構要求停派股息，不單一眾本港散戶投資者大感失望，退休基金機構投資者面對向退休成員派發現金壓力，減持滙豐的動機更大。有市場人士相信，高息股基金及退休基金大手減持、換馬其他高息股，是滙豐連日大跌的主要沽盤來源。

滙豐過去1年多以來股價每下愈況，股息率由過去5%、6%，持續上升至宣布叫停派息前的9厘。正是由於過去數年派息一直維持的0.51美元的高位不變，成功留住大量退休基金股東對滙豐不離不棄。

9大退休基金 持倉近160億元

本網翻查博彭的機構股東持股紀錄，發現滙豐持股量最高的首100名機構股東中，最少有9家大型全球退休基金，合共持股近4.2億股，現值近160億元。

在環球央市量寬放水及零息、負息環球下，歐、美、英、日等主要經濟體國債息率跌至近零息的情況下，全球退休基金共同面對如何賺取回報應付成員退休金的難題。滙豐等高息股原為退休基金的必須選擇，唯現滙豐隨英國及歐洲銀行全面叫停派息，退休基金唯有力快調整投資組合，換馬至其他高息股。

這正好解釋，為何中移動（00941）、中電（00002）等高息藍籌，以至中銀香港（02388）、恒生（00011）等高息本地銀行，在金管局強調本港銀行毋須叫停派息後，過去兩日持續逆市勁升。

撰文：劉德斌

 

 

英國 國債 退休金 香港金融管理局 滙豐控股（00005） 香港 派息

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