傳新iPhone SE4月4日開放預訂　外媒提前曝光手機規格

▲ 果粉請注意！有外媒消息突然傳出，蘋果（Apple）新款平價版 iPhone 將命名為iPhone SE（或命名為iPhone SE 2020或2020 iPhone SE），並最快明天於美國官網開放預訂。

果粉請注意！有外媒消息突然傳出，蘋果（Apple）新款平價版 iPhone 將命名為iPhone SE（或命名為iPhone SE 2020或2020 iPhone SE），並最快於4月4日在美國官網開放預訂。

近期不斷出現關於iPhone SE的傳聞，不過一直只聞樓梯響。據外國科技網站《9to5mac》最新報道指，有研究人員在iOS 13.4.5 Beta代碼中，發現iPhone SE型號存在。此外，新iPhone SE將設有白色、黑色及紅色，提供64GB、128GB及256GB的儲存容量，另外蘋果更會推出5款原廠手機殼，分別為白色和黑色膠套，以及紅色、黑色、藍色的皮革手機套。

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目前，蘋果官網出售的iPhone 7及iPhone 8屏幕保護貼，已新增了iPhone SE型號，更有適用於iPhone SE的 AppleCare +，進一步證實消息的真實性。

9to5Mac表示，iPhone SE會沿用Touch ID，另外手機將會新增「快速交通」模式，支援CarKey 功能。規格方面，預計會採用與 iPhone 11 相同的 A13 晶片，屏幕尺寸則為 4.7 吋。報道更指，iPhone SE最快會在明天開放預訂。

責任編輯：李寶如

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