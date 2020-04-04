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黃明樂：我要防疫之戴口罩的鬼佬

名人薈萃 17:21 2020/04/04

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盡管全球疫情嚴峻，各國的防疫意識仍然參差。外國人依舊不戴口罩，令少數渴望自我保護的人，非常困擾。

嘉敏（化名）旅居海外，丈夫是外國人，她鼓勵丈夫戴口罩返工，丈夫照做了。可是，同事們因此對丈夫極不友善。怒目而視、竊竊私語、公然取笑。就連老闆也直言：「你無病也戴口罩，一定『有問題』。」

男人老狗，好難受，開始動搖，懷疑自己多此一舉。忍了一天，回到家，對着老婆喊咁口。嘉敏力勸不果，來找我商量。我聽罷她詳述經過，然後問：「丈夫感到有壓力，是因為：一、懷疑自己多此一舉？二、知道要帶口罩，但怕被同事非議？三、怕得罪老闆被炒魷魚？」

嘉敏仔細回想：「嗯……該不是一，因為平日我們外出買東西，他也很緊張要戴口罩。也不是三，老闆雖然不認同他，但未至於要炒他。所以，是二，被非議，所以不開心。」

「被非議有甚麼問題？」我問。「哎呀，你有所不知啦！」她忽然激動起來。「我老公最怕群眾壓力，耳仔又軟，人地講兩句，他就妥協的啦……」

嗯。明白。在隨波逐流與特立獨行之間，大部分人都選前者，因為安全、無壓力、大把人陪。嘉敏說，丈夫個性善良，但好怕羞，自信不足。「所以，我一個人，真的鬥不過他全公司的同事。講咩都無用……」她愈說愈擔心。

儲備自己的心理資源

在life coaching裡，「自信心」是一個很大的課題，動輒要處理一年半載。但防疫迫在眉睫，病毒不等人。我想了想，不如順勢而為：「聽起來你先生很能順應群眾，你可以如何利用這一點，去支持他戴口罩上班？」

「可能要找超多人來認同他！」嘉敏笑說。「那如何把這些人找出來？」我問。她沉思。

當晚，她在社交網站寫了丈夫的經歷，呼籲大家支持。結果，不出一小時，逾百留言洗版，五湖四海相熟與不相熟的人，紛紛仗義執言。丈夫一一細讀，感動得眼泛淚光。原來世界各地的「代表」都認同自己，辦公室裡幾個同事的目光，算甚麼？嘉敏見狀也抒一口氣。

在Coaching專業裡，我們常說，要儲蓄自己的Mental Resources（心理資源），例如緊記哪一種回應問題的方法，自己最受、最奏效。關鍵時刻，立即駛出來，幫自己堅定意志，過關斬將。

第二天，丈夫重新振作，戴着口罩上班去，奇怪的事情發生了！同事們再沒有投以奇怪目光，老闆也再沒說甚麼，而竟然有另一位同事，也開始戴口罩了！

走筆至此，想起九十年代的經典電影《暴雨驕陽》（Dead Poets Society）。當羅賓威廉斯飾演的熱血老師，被校方無理解僱，全班最害羞的同學，第一個大力踏上書枱，高呼「Oh captain, my captain!」，然後其他同學逐一響應，成就激動人心的一幕。

最害羞的人，往往不敢帶動改變。但也正因如此，當連這個人都願意帶頭，感召力不可小覷！祝福嘉敏和丈夫，也希望全球防疫的劇本當中，你我都不嫌自己的角色太小，只嫌做得不夠。願天下人一起大步檻過。

撰文 : 黃明樂 「心．導．賞」創辦人，從AO到freelancer。十多年來曾為逾100機構提供培訓，近年成為人生教練（Life Coach）。

欄名 : 心賞事成

口罩 疫情

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