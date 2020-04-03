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【美國疫情】無良商人7倍價錢售口罩 當局充公20萬個分醫院

環球社會熱點 16:10 2020/04/03

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【美國疫情】無良商人7倍價錢售口罩 當局充公20萬個分醫院

美國疫情持續惡化，醫療物資短缺情況嚴重之際，美國有男子囤積大批醫療物資，包括近20萬個N95口罩等，並以7倍價格出售。美國當局指已充公該批醫療物資，並把物資分發至紐約州及紐澤西州的醫護人員。

【口罩短缺】特朗普警告3M 將付沉重代價

世衛改口 稱按香港經驗戴口罩似乎有用

美國司法部指，1名43歲男子費爾德海姆（Baruch Feldheim）囤積19.2萬個N95口罩、近60萬對醫療手套、13萬個醫用口罩、手術袍、消毒毛巾、酒精洗手液、噴霧消毒劑等。

司法部又指，費爾德海姆以7倍價格向醫生及護士販售以上醫療物資，費爾德海姆其後遭舉報。在FBI上門把他拘捕時，他更不斷向FBI咳嗽、沒有掩蓋嘴部，並謊稱自己感染新冠肺炎。

特朗普稱圍巾比口罩佳 疾控中心：未有證據

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司法部表示，當局起訴費爾德海姆襲擊一名警員、向調查人員說謊兩項控罪，但沒有起訴囤積貨品、抬高物價等控罪。

美國衛生及公共服務部（HHS）指，國防部動用《國防生產法》權力，把費爾德海姆的醫療物資分發給紐約和紐澤西州的醫護人員。

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