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岑皓軒：宮古島隱世居酒屋

名人薈萃 12:00 2020/04/05

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位於宮古島的居酒屋島唄樂宴ぶんみゃあ，開業已經差不多20年，裝修有點殘舊，不是那種有很多打卡位的居酒屋，但我們的宮古島朋友卻非常熱情推介我們到這間居酒屋。我們進入餐廳時已經滿座，原因是這間居酒屋，每晚也會有現場表演。

老闆現場獻唱

其實，在沖繩也有不少擁有現場Live music的居酒屋餐廳，但都是特別做給遊客看的。我們對這種餐廳已經有「抵抗力」。不過，我們發現這間居酒屋和其他商業化了的居酒屋有點不同，它的客人大多是本地人，我們也是因為宮古島朋友介紹才懂得走進去。居酒屋老闆古謝正行先生竟然會親自上場表演三綫，自彈自唱，不亦樂乎。聽朋友說，從前老闆會一晚表演兩場，近幾年因為年紀關係，才由兩場改為一場。

當晚音樂響起，老闆開始一邊彈奏三綫，一邊唱出我們已經耳熟能詳的傳統琉球民謠。雖然我們聽過數千遍，但是不知為甚麼老闆唱出來特別有味道。據說，老闆為人豪爽率真，所以特別能唱出琉球人的獨有豪邁情懷。唱着唱着，他的個人魅力已經足以帶動現場觀眾一起高歌拍掌。到了最後一曲，氣氛高漲，大家都放下拘謹，走到台前，一起跳琉球獨有的手舞呢！現在我們終於明白為甚麼宮古島朋友強烈推介這間居酒屋了。

賺錢是其次

表演完畢，老闆雖然不懂英語，但也走來跟我們聊天。他說他做了這一行很久，見人無數。所以他憑直覺感覺到我們是心地善良的人，便過來跟我們聊天飲酒。別以為他是小島居民，從來未出過城，他來過香港數次，很喜歡到香港購物。

我們問他為甚麼要開這間居酒屋。他說，以他的性格，是打不了工的。因為他不喜歡聽老細話。而且因為他熱愛琉球文化，譬如三綫音樂和表演，於是便把心一橫，開一間有Live music的居酒屋給自己機會每晚自彈自唱自娛！一方面可以養活自己，另一方面又可以發揮到自己的天賦，甚至保留琉球文化，何樂而不為？就這樣，他一做便做了廿載。筆者問他有沒有感到累，要停下來的時刻。他說沒有，然後說：「因為我是多啦A夢裏的胖虎，所以我很喜歡別人聽我唱歌，哈哈！」聽畢，全枱人忍不住爆笑！

說到底，這間居酒屋根本就是老闆的私人卡拉OK，自娛第一，賺錢只是一個美麗的副作用。

撰文 : 岑皓軒 英國倫敦帝國學院工程學士，前金融機構投資經理，崇尚自由快活主義，著有《劈炮吾撈》、《佔領資產》、《全家變泰》等。

欄名 : 一家四口 離家出走

副作用 沖繩 餐廳 表演 音樂

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