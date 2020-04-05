初創公司推智能嬰兒紙尿片 藉眾籌引關注

對於新手父母來說，最難忘的莫過於幫嬰兒換尿片，但有沒有想過尿片也可監察嬰兒的睡姿、活動和周圍溫度？智能技術初創公司Wonderkin，投資逾數十萬、花約半年時間研發資助智能嬰兒尿片，希望藉產品智能化讓父母可遠距離監察嬰兒，如睡姿以至周圍溫度等，減輕「湊B」負擔。

本地老牌紙尿片生產商加美敦第二代接班人李曉瑩，在2019年成立Wonderkin，公司於去年曾研製出針對安老院的智能紙尿片，並成功推出市面，當時亦與好幾間本地安老院合作，後來也萌生把智能尿片應用在嬰兒方面，產品預料在今年年中發售。

由於加美敦在內地設有廠房，所以亦有利公司做「細貨」（即小量生產），給予特定用家，測試市場反應。李曉瑩亦認為這是其中一個優勢，因不用投資太多作大量生產，「通常廠佢唔會比你做細貨，一做就要做一季嘅貨，我哋（廠）就可以做到細貨，比一部分人。」她指出，公司初時亦投資約數萬元，生產小量智能嬰兒尿片。

借「傳感器」監測嬰兒狀況

智能尿片加入了兩條感應碳綫，再夾上「傳感器」，便可經藍牙傳轉輸器把嬰兒尿量、睡姿、活動和周圍溫度等數據送到雲端系統，父母透過手機App得到相關資料。當中要確保藍牙可以穩定接駁是重要一環。李曉瑩解釋，Android、iOS或是不同電話中的藍牙系統都有自己的運作模式，為令其傳輸資料時可變得更穩定，須更新「傳感器」內的感應系統，以及製作相關手機App。

嬰兒趴睡死亡的個案屢有發生，由於睡時臉部面向床墊，會堵住鼻孔、嘴巴等呼吸系統，令空氣難以進入，以至呼吸不順而窒息死亡。李曉瑩就指嬰兒有趴睡情況出現，亦會在手機App上出現警報，提示父母，避免意外發生。

她坦言，其實在尿片上夾上「傳感器」無疑增加換片步驟，但就可以收集到嬰兒數據。因初生嬰兒經常需要覆診，父母須與醫生解釋嬰兒的溫度以至尿片濕度，「你加多樣嘢係真係有啲麻煩，但你諗下，如果可以攞返個data，你可以睇到BB習慣。」

透過眾籌測市場反應

公司早前透過網上平台為產品眾籌，資助新產品開發。李曉瑩指出，網上眾籌可以獲得很多人注意之餘，同時是一個給予意見的平台，為其中一種渠道去測試市場反應。眾籌除了是想把捐款金額作資助產品開發外，亦可讓有興趣的消費者關注到有新產品推出，並了解用家意見，從而作出改善，「（產品）落到地（推出到市面）係唔係真係okay呢？咁都需要去攞Feedback（意見），所以眾籌其中一個目的係希望可以攞到Feedback。」

她表示，早前眾籌的反應不俗，已達成最初籌得數萬元的目標，公司亦計劃再到外國平台舉辦眾籌，擴展商機。

文章節錄自650期《iMoney Focus》上位生意經。