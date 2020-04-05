  • 20°C
香港時間 : 2020407日 (二) 17:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:滙豐不派息

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

初創公司推智能嬰兒紙尿片 藉眾籌引關注

環球政經 19:51 2020/04/05

分享：

對於新手父母來說，最難忘的莫過於幫嬰兒換尿片，但有沒有想過尿片也可監察嬰兒的睡姿、活動和周圍溫度？智能技術初創公司Wonderkin，投資逾數十萬、花約半年時間研發資助智能嬰兒尿片，希望藉產品智能化讓父母可遠距離監察嬰兒，如睡姿以至周圍溫度等，減輕「湊B」負擔。

本地老牌紙尿片生產商加美敦第二代接班人李曉瑩，在2019年成立Wonderkin，公司於去年曾研製出針對安老院的智能紙尿片，並成功推出市面，當時亦與好幾間本地安老院合作，後來也萌生把智能尿片應用在嬰兒方面，產品預料在今年年中發售。

由於加美敦在內地設有廠房，所以亦有利公司做「細貨」（即小量生產），給予特定用家，測試市場反應。李曉瑩亦認為這是其中一個優勢，因不用投資太多作大量生產，「通常廠佢唔會比你做細貨，一做就要做一季嘅貨，我哋（廠）就可以做到細貨，比一部分人。」她指出，公司初時亦投資約數萬元，生產小量智能嬰兒尿片。

借「傳感器」監測嬰兒狀況

智能尿片加入了兩條感應碳綫，再夾上「傳感器」，便可經藍牙傳轉輸器把嬰兒尿量、睡姿、活動和周圍溫度等數據送到雲端系統，父母透過手機App得到相關資料。當中要確保藍牙可以穩定接駁是重要一環。李曉瑩解釋，Android、iOS或是不同電話中的藍牙系統都有自己的運作模式，為令其傳輸資料時可變得更穩定，須更新「傳感器」內的感應系統，以及製作相關手機App。

嬰兒趴睡死亡的個案屢有發生，由於睡時臉部面向床墊，會堵住鼻孔、嘴巴等呼吸系統，令空氣難以進入，以至呼吸不順而窒息死亡。李曉瑩就指嬰兒有趴睡情況出現，亦會在手機App上出現警報，提示父母，避免意外發生。

她坦言，其實在尿片上夾上「傳感器」無疑增加換片步驟，但就可以收集到嬰兒數據。因初生嬰兒經常需要覆診，父母須與醫生解釋嬰兒的溫度以至尿片濕度，「你加多樣嘢係真係有啲麻煩，但你諗下，如果可以攞返個data，你可以睇到BB習慣。」

透過眾籌測市場反應

公司早前透過網上平台為產品眾籌，資助新產品開發。李曉瑩指出，網上眾籌可以獲得很多人注意之餘，同時是一個給予意見的平台，為其中一種渠道去測試市場反應。眾籌除了是想把捐款金額作資助產品開發外，亦可讓有興趣的消費者關注到有新產品推出，並了解用家意見，從而作出改善，「（產品）落到地（推出到市面）係唔係真係okay呢？咁都需要去攞Feedback（意見），所以眾籌其中一個目的係希望可以攞到Feedback。」

她表示，早前眾籌的反應不俗，已達成最初籌得數萬元的目標，公司亦計劃再到外國平台舉辦眾籌，擴展商機。

文章節錄自650期《iMoney Focus》上位生意經。

產品 雲端 收集 藍牙 雲端 興趣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【有片】樓市未跌完　買樓自住今年可入市
【有片】樓市未跌完　買樓自住今年可入市
多區錄減租逾10％成交　樓齡愈新劈租愈多
多區錄減租逾10％成交　樓齡愈新劈租愈多
新世界月底起派1000萬個口罩　鄭志剛：為慳錢重用口罩令人心痛
新世界月底起派1000萬個口罩　鄭志剛：為慳錢重用口罩令人心痛
你恐慌的時候　南下資金貪婪了多少？
你恐慌的時候　南下資金貪婪了多少？
【全球疫情】印度全面禁羥氯喹出口　特朗普曾讚「天堂的禮物」求莫迪放行
【全球疫情】印度全面禁羥氯喹出口　特朗普曾讚「天堂的禮物」求莫迪放行
【青姐話】阿爺開水喉 港股牛一牛
【青姐話】阿爺開水喉 港股牛一牛