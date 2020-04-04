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羅家聰：戰爭狀態

名人薈萃 19:50 2020/04/04

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早在去年，已差不多有三分之一至一半日子不怎出到街──烽煙四起，子彈橫飛。今年？更驚。烽煙尚見，病毒隱形，人人恍如跟鬼打仗般……對，想起了，是打仗。

打仗無規矩可言

想起甚麼？想起了上一代回憶的打仗片段。一名現已七老八十的前輩早年曾提及：「我們這代人都未經歷過打仗，二戰時我都未出世，真打起上來，其實不知怎應付。」的確，講得出二戰時境況的，現已起碼八旬有多。據上一代講，打仗時根本無規矩講，話搶就搶，話殺就殺──這些情景是否似曾相識呢？打仗時最緊要啥？財演話買金。

老頭子曰：「金？食得嗎？無得食時，還得以金換米！」當時最大問題是無得食。無得食時，去搶的被日軍一槍打死；有食死屍的，結果病死。疫症傳染加上營養不良，很多人病但無醫生看，結果也是病死。據講，二戰時直接被炸死的不多，最多病死。

再比較今天是否很相似呢？先有貿戰、幣戰、科技戰，然後街頭巷戰下烽煙四起，不敢外出，最後病毒戰令全人類躲在家中，醫院爆棚。順理成章，不能外出全面停產，結果自然是缺糧、缺物資，然後搶掠頻生（事實上已如是）治安變壞，結果軍警滿街。不久將來，如當年日軍通街殺人的畫面勢必重現（只差哪裏發生先），接着糧食配給，物價飛升，銀紙貶值，人人爭金奪銀但你精官不笨，可令私藏金銀犯法要全數交出。

縱有護照亦難走

想走佬嗎？一場瘟疫你就知道，有幾多本護照都是多餘，莫講身為國民入不到境，就連飛機無得你坐。我們和平已久，大概不知何謂走難──還記得「北漏洞拉」年代，他們是坐舢舨來的，有個錢的頂多還不過是坐洗頭艇，快過水警。不過大吉利事講句，一旦翻船你可浮幾多個鐘？

現已少人講移民了，因為說穿了還是好景時便說你去買樓，逆景時根本無得走。還有，論感染率，原來香港竟是全球最低。

唉。

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撰文 : 羅家聰

香港 科技戰 移民 羅家聰 戰爭

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