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【都市診療室】心靈抗疫

名人薈萃 11:50 2020/04/04

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新型冠狀病毒2019（COVID-19）在世界各地爆發，蔓延到地球每一角落，為全人類帶來的健康威脅，不僅是在身體層面，更直接衝擊每個人的心靈。

未來不確定現負面情緒

面對疫情在全球擴散，當政府束手無策，大眾市民的心理負擔日益沉重，會引發一些人士的心理反應，包括：

（一）恐懼與焦慮：擔心自己或家人被感染，不厭其煩地叮囑身邊人要戴口罩、勤洗手、別出行，加上因未知而產生的恐慌性搶購潮，令所有人感到不安和困擾。

（二）無聊與孤獨：因整天憋在家中不能出門，大大限制了各樣形式的社交和娛樂，斷絕了人與人之間的正常互動，亦減少了從工作和學習的滿足感。

（三）憤怒和埋怨：面對朝令夕改的抗疫政策，以及紛亂的疫情資訊，令人無所適從，感到煩擾和不滿。

（四）羞辱和慚愧：一些確診者和密切接觸者，因牽連了別人而自責，或遭受歧視和侮辱，令自尊和自我形象受損。

這些負面情緒之出現，是因為面對不確定的將來，人便會感到對大局無法掌握，產生無可抗力的心理反應。若果連續兩個星期出現失眠或嗜睡、食慾驟變、體力和精神萎靡、失去動力和興趣、長期感到悲觀和絕望，便可能罹患上抑鬱症。

若要避免跌進情緒低谷，只需透過一些簡單方法，便在心靈上抗疫。當每日接觸到的新聞都離不開感染死亡數字、失業結業潮等消息，整個社會都彌漫著悲觀情緒，我們便應盡量減少接觸負面資訊，多留意一些發揮人性光輝的報道，如醫護人員同心協力的事蹟、利用智慧在逆市中掙扎求存的都市神話、又或是那些對基層人士無私奉獻的慈善活動，這些都可以讓我們重建信心，讓正能量在社區中不斷傳播。

把握機會凝聚家庭力量

多了時間賦閒在家，更應抓緊時間，計劃一些平日沒時間完成的挑戰，例如學習瑜伽、健康舞、冥想、閱讀、烹飪等，既可消磨時間，又能保持活力。

又比如來一次家居改善計劃，整理一下陳設、改動佈置、執拾舊物、家居維修等。和家人多了接觸，更應該把握機會，找個話題打開溝通大門，化解昔日誤會，增進相互了解，凝聚家庭力量，鼓勵彼此同心抗疫。

雨後總會天晴。把目標放遠一點，反正疫情總會過去，今天緊守自己崗位，一切要為可見之將來作好準備。

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撰文 : 傳子健醫生 精神科專科

正能量 疫情 武漢肺炎 失眠 抑鬱症 新冠肺炎

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