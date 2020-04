【口罩短缺】3M口罩被指寧賣外國不救國 特朗普警告有代價

新冠肺炎疫情為卻,全球確診人數突破百萬,美國確診人數突破24萬,成為全球之冠;前線醫護物資極度短缺,甚至要重用口罩。美國總統特朗普周四宣布動用《國防生產法》,命令公司生產呼吸機和口罩,以應付國內龐大的醫療物資需求;又警告口罩生產商3M,將要付沉重代價。

特朗普在白宮記者會上,宣布簽署《國防生產法》(Defense Production Act),命令N95口罩生產商3M生產口罩,暗諷:

「希望他們能做到本分。」

("Hopefully they'll be able to do what they are supposed to do")

特朗普周四晚發布Twitter帖文,警告3M:

「看到3M如何處理他們生產的口罩,我們對他們重錘出擊。《國防生產法》一直都在!許多政府官員對其(3M)所為感到驚訝,他們終將為此付出沉重代價。」

(“We hit 3M hard today after seeing what they were doing with their Masks. ‘P Act’ all the way.’ Big surprise to many in government as to what they were doing - will have a big price to pay!”)

霍士新聞(Fox News)報道,特朗普曾指控3M寧將口罩買到外國牟利,也不考慮國內需求。弗羅里達州緊急事務管理署署長Jared Moskowitz亦曾斥3M沒有將口罩物資優先留給美國人的做法可恥。

美國白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)表示,要確保3M公司在全球生產的口罩有足夠數量運回美國。

3M公司行政總裁Mike Roman接受《華爾街日報》訪問則表示,目前口罩需求超出公司產能。截至3月中,公司全球每月生產1億個口罩,當中3,500萬個在美國生產,但距美國醫護所需的3億個仍有相當距離。公司計劃5月在羅德島加設生產線,每月額外生產2,000萬個N95口罩;期望明年將全球口罩產量可增加一倍。

