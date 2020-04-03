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【口罩短缺】特朗普警告3M 將付沉重代價

環球社會熱點 15:27 2020/04/03

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美國總統命令3M生產口罩，回應國內前線醫護物資短缺的訴求。（法新社）

新冠肺炎疫情為卻，全球確診人數突破百萬，美國確診人數突破24萬，成為全球之冠；前線醫護物資極度短缺，甚至要重用口罩。美國總統特朗普周四宣布動用《國防生產法》，命令公司生產呼吸機和口罩，以應付國內龐大的醫療物資需求；又警告口罩生產商3M，將要付沉重代價。

世衛改口 稱按香港經驗戴口罩似乎有用

【美國疫情】特朗普籲無口罩改用圍巾 指效果更好

特朗普在白宮記者會上，宣布簽署《國防生產法》（Defense Production Act），命令N95口罩生產商3M生產口罩，暗諷：

「希望他們能做到本分。」

（"Hopefully they'll be able to do what they are supposed to do"）

【美國疫情】特朗普稱圍巾比口罩佳 疾控中心：未有證據

【美國疫情】禁止護士戴口罩 美國醫院搞邊科？

特朗普周四晚發布Twitter帖文，警告3M：

「看到3M如何處理他們生產的口罩，我們對他們重錘出擊。《國防生產法》一直都在！許多政府官員對其（3M）所為感到驚訝，他們終將為此付出沉重代價。」

（“We hit 3M hard today after seeing what they were doing with their Masks. ‘P Act’ all the way.’ Big surprise to many in government as to what they were doing - will have a big price to pay!”）

【美國疫情】醫護口罩不足向傳媒訴苦 旋即因違規受訪被炒

【美國疫情】特朗普轉軚 不排除勸全民戴口罩

美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，要確保3M公司在全球生產的口罩有足夠數量運回美國。

3M公司行政總裁Mike Roman接受《華爾街日報》訪問則表示，目前口罩需求超出公司產能。截至3月中，公司全球每月生產1億個口罩，當中3,500萬個在美國生產，但距美國醫護所需的3億個仍有相當距離。公司計劃5月在羅德島加設生產線，每月額外生產2,000萬個N95口罩；期望明年將全球口罩產量可增加一倍。

【口罩短缺】特朗普：醫院由得口罩被偷 才會短缺

【口罩短缺】美國FDA批准口罩消毒技術 日增40萬個N95重用

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