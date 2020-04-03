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【繼續返工】安倍拒宣布緊急狀態　日本人：我們是工作奴隸

環球政經 15:39 2020/04/03

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在通勤的高峰時間，穿著西裝的上班人們擠在火車上，是東京經典的一幕。日本首相安倍晉三，在周三(1日)的日本參議院預算委員會上指出：「從目前的情況下看，並不是發布緊急狀態宣言的時候。」令不少日本公司仍可合法地讓員工繼續上班。

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據CNN報導，一名日本英語教師幾周前仍需要上班，而近日因學生對冠狀病毒疫情感到擔憂，才開始和學生進行網上教學。根據2019年日本政府的數據，在日本各地都有類似的故事，大約80％的公司沒有能力讓員工遙距辦公。

東京都知事小池百合子敦促全市1,350萬居民，在可能的情況下進行遙距辦公，直到4月12日，本田、豐田和日產等大型的日本公司已要求員工在家工作，但許多員工仍需要在通勤的高峰時間，擠火車前往首都。

一個2016年的政府研究發現，五分之一的日本員工，有工作過勞死的風險。日本人有「過勞死(日文：karoshi)」的用語，指員工賣力工作以致死，或與工作壓力有關的疾病，甚至自殺。有日本人指：「冠狀病毒的資料在我們心中，而我們比你想像的要害怕得多，但對於普通日本人來說，工作始終是頭等大事，也是最大的藉口。」他又說：「除非政府決定關閉所有企業，否則沒人會呆在家裡。我們是工作的奴隸。」

 

冠狀病毒 東京 疫情 壓力 安倍晉三 在家工作 日本

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