Google宣佈解除肺炎病毒相關廣告限制

▲ 新冠肺炎疫情成為近期全球關注焦點，Google早前就採取廣告限制措施，禁止所有有關肺炎病毒廣告的傳播。不過，近日有消息指，Google將於本周放寬廣告限制。

新冠肺炎疫情成為近期全球關注焦點，Google早前就採取廣告限制措施，禁止所有有關肺炎病毒廣告的傳播。不過，近日有消息指，Google將於本周放寬廣告限制。

較早前，Google發言人表示，為防止用戶受商業廣告誤導，宣布禁止有關於肺炎病毒廣告内容傳播，當中包括售賣口罩等防疫用品廣告，防止廣告商利用疫情從中牟取暴利。Google更與世界衛生組織（WHO）及其他政府機構合作，為民眾提供公共服務及教育性的廣告。

據外國科技網站《TheVerge》報道，近日有美國民主黨議員憂慮，Google一刀切限制所有肺炎病毒廣告的措施，會擴大政府機構在疫情期間的資訊傳播權利。Google就決定從本週開始，逐步解除針對新冠肺炎的廣告限制。

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目前Google正在研究，未來會有限地提供一些來自於醫療機構、非政府組織等機構所發放有關肺炎病毒的廣告內容。

責任編輯：李寶如

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