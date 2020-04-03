【中國星巴克】曾力撐反擊沽空狙擊　中金回應瑞幸造假：密切留意

▲ 「中國星巴克」瑞幸今日也要「元氣滿滿」？

被稱為「中國星巴克」的瑞幸咖啡（美︰LK）承認偽造22億元人民幣交易額，股價瀉近8成，盤中曾6次熔斷。多個投資方紛紛表示不知情，中金公司（03908）於兩個月前曾發報告駁斥沽空報告，稱其報告為「草根」調研數據，代表性不足，並力挺瑞幸咖啡。中金今日回應造假事件稱，已關注，會密切留意。

瑞幸造假引起各界關注

「爆雷」話題迅速登上微博及問答平台「知乎」的熱搜榜，還包括高層發「元氣滿滿」的朋友圈。瑞幸咖啡董事長陸正耀今日發朋友圈，「今天更要元氣滿滿！小夥伴加油！」，聯合創辦人兼首席營銷官（CMO）楊飛亦發朋友圈稱不清楚、不要問，「永遠元氣滿滿」。

證監會表示強烈譴責造假事件

瑞幸造假事件亦引起內地證監會高度關注，後者對該公司財務造假行為表示強烈譴責。

證監會指，不管在何地上市，上市公司都應當嚴格遵守相關市場的法律和規則，真實準確完整地履行信息披露義務。中國證監會將按照國際證券監管合作的有關安排，依法對相關情況進行核查，堅決打擊證券欺詐行為，切實保護投資者權益。

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